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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Вандалы выкосили половой орган на газоне, где будут праздновать коронацию Чарльза III

Чарльз III, коронация, камилла, королевская семья
Фото: Getty | Коронация Чарльза III отгремит 6 мая

Жители комплекса, проснувшись утром, увидели рисунок и были возмущены.

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Несмотря на то, что подавляющее количество британцев с нетерпением ждет коронации Чарльза III и торжеств по этому поводу, есть и те, кто не в восторге от предстоящей церемонии, поэтому и высказывают свое отношение к монархии, как могут. Иногда для этого выбирают не самый пристойный способ, как это сделали неизвестные на территории "Королевского полумесяца" в Бате, Англия, пишет New York Post.

Проснувшись утром, местные жители заметили на траве перед окнами выкошенный огромный пенис.

"Огромная фаллическая фигура, выстриженная на газоне в комплексе "Королевский полумесяц" в городе Бат, поразила жителей и туристов перед тематическим коронационным приемом в георгианском стиле в достопримечательности XVIII века", – пишут журналисты.

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Чтобы убрать рисунок, коммунальным службам придется скосить весь газон
Фото: SWNS

Пока неясно, занимаются ли этим делом правоохранительные органы.

На этом газоне запланирована вечеринка по случаю коронации нового монарха.

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Такой рисунок украшает теперь комплекс "Королевский полумесяц"
Фото: SWNS

"Отметьте 300-летие георгианской эпохи. Наденьте свою королевскую корону, посмотрите демонстрацию королевской моды и посетите георгианского повара, который готовит вкусные блюда на кухне", – говорится в афише мероприятия в "Королевском полумесяце".

The Royal Crescent в Бате представляет собой сплошной ряд из 30 домов, образующих сегмент в форме полумесяца.

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Жилой комплекс состоит из 30 домов, построенных в виде подковы или полумесяца
Фото: Getty

Он был спроектирован архитектором Джоном Вудом – младшим и построен в период с 1767 по 1774 год. Сейчас дома в "Королевском полумесяце" имеют разных владельцев — большинство находится в частной собственности, но существенное число зданий принадлежит жилищной ассоциации. Комплекс известен своим безупречным газоном.

Комплекс "Королевский полумесяц"

Коронацию Чарльза III посетят делегаты из 203 стран и территорий, среди которых 100 глав государств. Всего на церемонии ожидается приблизительно 2300 человек. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня – с 6 по 8 мая. Также планируется концерт с участием мировых звезд, большой обед для всех жителей страны и волонтерские акции по благоустройству районов.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон накануне коронации вместе с мужем проинспектировала пабы в центре Лондона.