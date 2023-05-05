Для хорошего урожая: календарь садовода-огородника на май 2023 года по дням

Май — самый важный месяц для садово-огородных дел, ведь именно в этом месяце высаживают большинство культур. Фокус разбирался, в какие дни это лучше делать.

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7–8 мая

Этот период благоприятный для посадки картофеля, кукурузы, редиса, перца, чеснока, салата, пряностей, лекарственных растений, а также цветов. Еще смело можно белить деревья и ухаживать за клубникой, но не обрезайте корни и ветки деревьев и кустов.

9–12 мая

В эти дни лучше всего сажать картофель, тыкву, кабачки, капусту, лук и чеснок, а также проводить санитарную обрезку в саду и обильно поливать деревья и кустарники.

13–15 мая

Это период отлично подходит для высадки огурцов, помидоров, перца и капусты, а также для посадки картофеля, кабачков, сельдерея и тыквы и высадки кустовых культур.

16–20 мая

С 16 по 20 мая лучше всего разрыхлять почву, перекопать грядки, прополоть сорняки и подрезать на растениях сухие ветки.

21–24 мая

Хорошее время для высадки гороха, фасоли, клубники, арбузов и дынь, а также для обрезки деревьев, проведения прививки и пасынкования растений.

25–26 мая

С 25 по 26 мая не рекомендуется работать в огороде или в саду — звезды советуют отдохнуть или выйти с чашечкой кофе в сад и полюбоваться уже проделанной работой.

27–29 мая

Эти дни будут удачными для посадки картофеля, редиса, перца и зелени, а также для посадки сирени и жасмина в саду и обработки деревьев от вредителей.

30–31 мая

Этот преиод подходит для высадки картофеля, редиса, капусты, огурцов, помидоров и бобовых, а также для посадки многолетних цветов и кустов ягод в саду.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7LCyAKoOY8g