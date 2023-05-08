Кэти Перри прокомментировала свои "вирусные" фото с коронации
На одном из кадров звезда сцены чуть не упала.
38-летняя американская певица Кэти Перри прокомментировала свои "вирусные" фото с коронации Чарльза ІІІ, на одном из которых она поскользнулась и чуть не упала.
"Не волнуйтесь, друзья, я нашла свое место", — написала возлюбленная Орландо Блума в Twitter.
Артистка споткнулась при выходе из Вестминстерского аббатства после церемонии коронации Чарльза III и королевы Камиллы в Лондоне. Поп-звезда была замечена на фотографиях с исторического события, когда она пыталась восстановить равновесие.
Перри, одетая в сиреневый комплект от Вивьен Вествуд с соответствующей шляпой и перчатками, чуть не упала после того, как ее белые туфли на шпильках поскользнулись на мокром бетоне.
Однако Перри избежала инцидента, поскольку смогла восстановить равновесие.
А в Вестминстерском аббатстве ей не повезло. Певица выглядела растерянной, пытаясь найти свое место в начале коронации.
Через день после этого артистка выступила на коронационном концерте в Виндзорском замке.
На Кэти Перри было золотистое платье от Вивьен Вествуд, как и наряд на официальной части коронации.
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