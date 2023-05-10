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Стиль жизни

Холостая Луна в мае 2023: когда будет и что нельзя делать

Фото: NASA

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет. Эти периоды могут нести опасность для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в мае 2023 года?

11 мая 02:52-05:05

13 мая 06:15-07:39

15 мая 05:56-10:55

17 мая 12:10-15:27

19 мая 20:50-21:48

22 мая 01:08-06:29

24 мая 12:12-17:35

26 мая 09:39- 27 мая 06:04

29 мая 12:45-17:49

31 мая 17:55-1 июня 02:44

Луна без курса: что нельзя делать

  • принимать серьезные решения;
  • делать важные дела;
  • участвовать в переговорах;
  • планировать что-то;
  • делать ремонт;
  • проходить собеседования;
  • отправляться в поездки;
  • совершать крупные покупки;
  • делать уколы красоты;
  • сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

  • отдыхать и медитировать;
  • читать или смотреть что-то;
  • оставаться наедине;
  • заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer