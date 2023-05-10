Холостая Луна в мае 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет. Эти периоды могут нести опасность для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в мае 2023 года?
11 мая 02:52-05:05
13 мая 06:15-07:39
15 мая 05:56-10:55
17 мая 12:10-15:27
19 мая 20:50-21:48
22 мая 01:08-06:29
24 мая 12:12-17:35
26 мая 09:39- 27 мая 06:04
29 мая 12:45-17:49
31 мая 17:55-1 июня 02:44
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.