Календарь красоты на вторую половину мая 2023 года: когда лучше делать разные процедуры
Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.
Лунный календарь процедур красоты на вторую половину мая 2023 года:
Стрижка и окрашиване волос: 20, 23, 25, 27, 29-31
Маникюр и педикюр: 20, 25, 30.
Похудение и липосакция: 20-31
Удаление пигментных пятен, бородавок: 20, 25, 30.
Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.
Массаж и процедуры от целлюлита: 16, 17, 23, 31.
Для хирургических операций: 21-31.
Удаление зубов: 13-18.
Лечение зубов: 21-31.
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (19 мая) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl