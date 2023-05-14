"Он несчастен": Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подогрели слухи о проблемах в семье (видео)

Бен Аффлек о чем-то оживленно спорил и активно махал руками, а Лопес выглядела печальной и подавленной, говорят очевидцы.

Related video

Оскароносный американский актер и режиссер Бен Аффлек и его не менее известная жена, певица и актриса Дженнифер Лопес продолжают выяснять отношения, и эти разборки все чаще попадают в объективы камер папарацци и обычных зевак. Не успела публика переварить информацию об их ссоре на премьере фильма "Мать" в Лос-Анджелесе, как пара снова дала повод заговорить о себе. В Сеть попали кадры, где Аффлек, активно жестикулируя, о чем-то на повышенных тонах говорит с Лопес, а она сидит подавленная и печальная, пишет Daily Mail.

Европейский турист сделал запись в Беверли-Хилз, когда автомобиль знаменитостей остановился на красный свет. На видео Бен за рулем явно был расстроен и разговаривал с Дженнифер, сидящей на пассажирском сиденье его электрического внедорожника Rivian с опущенными окнами. Они были настолько поглощены разговором, что казалось, не замечали никого, кто мог бы наблюдать или слышать их поблизости.

По словам очевидца, по языку тела стало "довольно ясно", что Бен "был расстроен или раздражен", а Дженнифер казалась "робкой".

"Было много жестов руками, Бен махал руками вверх и вниз, и это выглядело горячо. Джей Ло выглядела немного грустной. Они были так увлечены разговором, что ни разу даже не посмотрели в сторону. Они смотрели только друг на друга и на светофор. С его стороны это явно выглядит жарко, дискуссия или спор. Других машин и людей на улице не было", — добавил источник.

Кадры появились всего через день после того, как видео явно расстроенного Аффлека, хлопающего пассажирской дверью своей машины, когда Дженнифер села в нее, стало вирусным в социальных сетях.

По мнению поклонников, проанализировавших события последних дней, а также фото и видео, Бен, скорее всего "несчастен в браке".

"Он всегда выглядит сытым по горло и раздраженным", "Вы можете "иметь все" и все равно быть несчастным", "Он целенаправленно отворачивается от нее, пока она садится в машину. Они определенно дерутся, лол", – рассуждают в комментариях.

В августе этого года пара отметит первую годовщину брака. Они возобновили свой роман через 17 лет после расставания, что стало настоящей сенсацией в Голливуде.

Ранее Фокус писал, что звезды демонстрировали на ковровой дорожке поцелуи, хотя перед выходом на публику о чем-то спорили. Многие наблюдатели предполагают, что у Бена снова могут быть проблемы с алкоголем.