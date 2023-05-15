Ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичова сообщила о том, что ждет второго ребенка
В День матери модель опубликовала фото в прозрачном платье, которое не скрывает беременность.
Украинская супермодель и основательница шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. 36-летняя Костромичева объявила, что станет мамой во второй раз.
Модель выбрала особенный день, чтобы поделиться радостной новостью – День матери, который в США отмечался в минувшее воскресение.
"Мы благословлены вторым ребенком. С днем матери! Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучшем мире", — написала Алла.
Для фото она позировала в в прозрачном платье от украинского бренда Moodstories.
Напомним, Алла Костромичова одна из самых успешных украинских моделей.
Она основала шоу "Топ-модель по-украински", первый сезон которого вышел в 2014 году, и стала его ведущей.
Алла выросла в Севастополе, закончила Севастопольский национальный технический университет с красным дипломом по специальности "Медицинская электроника". Уже на втором курсе работала по контракту в одном из лучших миланских агентств Why Not.
В 21 год, на четвертом курсе Алла уехала в Париж, чтобы работать с модным брендом Givenchy.
После она подписала контракт с международным агентством Women и стала работать в Нью-Йорке. Она работала с брендами YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Balenciaga и многими другими.
В 2013 году Алла Костромичова открыла собственное модельное агентство Kmodels.
Алла замужем за американцем итальянского происхождения Джейсоном Капоне уже семь лет. В 2015 году у них родился сын Сальваторе.
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