В Италии умерла женщина, которая провела в коме 31 год (фото)

Женщина спешила к мужу на их второе совместное рождество в браке, но не справилась с управлением на обледенелой дороге и врезалась в столб. С тех пор в сознание она не приходила.

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Мириам Висинтин из Ризе, Венеция (Италия) скончалась после 31 года, проведенного в коме. Попав на своем автомобиле Fiat Panda в Казони-ди-Муссоленте в ДТП в канун Рождества 1991 года, она получила неоперабельную черепно-мозговую травму. Потерпевшая больше не приходила в сознание, а ее жизнь поддерживали медицинские аппараты, пишет La Repubblica.

Мириам не стало в больнице Сан-Бассиано, куда ее перевели два месяца назад из-за скопления жидкости в легких.

Муж покойной Анджело Фарина рассказал, что его любимая умерла от остановки сердца.

"Наконец-то она успокоилась за свою несправедливость… Наконец-то она там, наверху, в мире и в раю. Мы были женаты всего полтора года, когда случилась трагедия. Мы были так молоды, и у нас было так много проектов… судьба была к ней жестока. Она не заслужила всего этого", – говорит он.

Будущие супруги познакомились на дискотеке в Муссоленте и после нескольких лет отношений поженились в 1990 году.

Причиной аварии, которая похоронила брак, стала потеря женщиной управления машиной на обледенелой поверхности. Авто врезалось в столб, а Мириам получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи сказали мужу, что его жена вряд ли переживет ночь, однако Анджело не отходил от нее, заявив, что они поклялись поддерживать друг друга в горе и радости, поэтому он останется с ней столько, сколько потребуется.

Больница. в которой умерла Мириам Фото: Google Streetview

Несмотря на прогнозы, женщина продолжала бороться за жизнь, однако из комы так и не вышла. Ее перевезли в дом-интернат "La Madonnina". Затем Мирим доставили в институт Casa Sturm, где она оставалась до последней госпитализации.

Муж признался, что посещал больницу каждый день, часто по нескольку раз в день, делая исключение только во время пандемии:

"Я ходил каждый день, во время обеденного перерыва, не менее 15 минут. Иногда мне удавалось поехать даже вечером. Если бы все вернулось, я бы делал все это снова".

Вдовец добавил, что пережил тяжелые времена:

"Это было очень трудно. Непростая ситуация. У меня было так много злости внутри. Такая красивая, хорошая и особенная девушка не должна была так закончить".

Покойную похоронили в ее родном городе.

"Что меня очень поразило, помимо трагедии вегетативной жизни, которая длилась 31 год, так это близость ее мужа, увековеченная в ежедневных жестах любви так долго. В очень эгоцентричном мире этот пример дает основания полагать, что человечество все еще существует", – сказал на похоронах глава комунны Альдо Марозо.

Ранее Фокус писал, что женщина родила ребенка, пока была в коме.