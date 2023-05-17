Принцесса Диана, Милла Йовович и Мадонна. Топ-8 легендарных образов Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль — это выставка моды и гламура и так было с момента основания фестиваля, когда на красную дорожку выходили принцессы и самые известные личности в мире.

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Трудно представить мероприятие более изысканное и в то же время игривое, недели Каннский кинофестиваль. Французская Ривьера накладывает отпечаток, а значит один из старейших и престижнейших кинофестивалей посещали не только кинозвезды, но монархи, супермодели, принцессы и прочие знаменитости.

Ведь Каннский кинофестиваль был задуман в 1939 году, а впервые проведен в 1946. И он всегда был шикарным и очаровательным. Ведь звезды позировали не только на красных дорожках, но и проводили время на пляжах и в роскошных ресторанах. Парад платьев на кинофестивале, как известно, является самым гламурным в этом сезоне. В Каннах есть строгий свод негласных правил: никаких шорт, только высокие каблуки и короткие юбки нежелательны. Некоторые из гостей нарушили кодекс, например, Мадонна, раздевшаяся до конического бюстгальтера Jean Paul Gaultier, Но другие, как принцесса Диана, прекрасно воплотили в себе то, что люди представляют себе, когда думают о подлинной элегантности.

Фокус собрал лучшие модные образы за прошедшие годы, которые до сих пор вдохновляют гостей Канн.

Элизабет Тэйлор, 1957

Элизабет Тейлор появилась на открытии Каннского кинофестиваля в 1957 году в компании своего третьего мужа, кинопродюсера Майкла Тодда.

Элизабет Тэйлор и Майкл Тодд Фото: Getty Images

Тодд продвигал свой новый фильм "Вокруг света за 80 дней". А Элизабет продемонстрировала весь блеск голливудского шика. Свой наряд она дополнила бриллиантовой тиарой – подарком от Тодда и меховым манто. И тем печальней знать, что счастье Лиз и Майкла продлилось недолго. Уже в 1958 году он погиб в авиакатастрофе.

Катрин Денев, 1966

Французская кинодива Катрин Денев была музой многих дизайнеров и частой гостьей Каннского кинофестиваля.

Юная Катрин Денев в Каннах Фото: Getty Images

В 1966 она появилась в новаторском для тех времен блестящем платье от Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран создал платье специально для Катрин и она сделала его культовым.

Принцесса Диана, 1987

Принцесса Диана и принц Чарльз посетили Каннский кинофестиваль в 1987 году. Для гала-вечера в честь британского актера сэра Алека Гиннесса принцесса выбрала бледно-голубое платье от любимого дизайнера Кэтрин Уокер.

Принц Чарльз и принцесса Диана на Каннском кинофестивале в 1987 году Фото: Getty Images

Кэтрин позже рассказывала, что ее на создание роскошного наряда вдохновило платье Грейс Келли из фильма "Поймать вора". "Это была дань уважения одной модной гламурной принцессе другой", — рассказывала Уокер.

Мадонна, 1991 год

Культовый наряд, культовая персона и культовое фото.

Мадонна и ее культовый образ Фото: Getty Images

Мадонна затмила всех гостей кинофестиваля, когда вышла на красную дорожку в одном только бюстгальтере от Jean Paul Gaultier, трусиках с высокой талией и атласной накидке. Конусный бюстгальтер стал одним из ее фирменных нарядов.

Шэрон Стоун, 1995

Шэрон Стоун для премьеры фильма "Нараспашку" рискнула выбрать рискованный наряд от Valentino.

Шэрон Стоун и ее скандальный наряд Фото: Getty Images

Ее аталасная юбка была расстегнута, а под нею виднелись расшитые бисером шорты. Это был тот самый образ, который бы осудили на чопорном "Оскаре", но в расслабленных Каннах только приветствовали. Наряд Стоун сочли "умеренно скандальным".

Милла Йовович, 1997

Милла Йовович после фильма "Пятый элемент" стала настоящей звездой и подтвердила статус секс-символа. На красной дорожке Каннского кинофестиваля она решила продолжить тематику фантастического фильма и выбрала "голое" платье от Джона Гальяно.

Крис Такер, Милла Йовович и Люк Бессон на премьере "Пятого элемента" Фото: Getty Images

Замысловатые украшения сделали его отличным от ее знаменитого белого боди, которое она носила в фильме, и которое также создал Гальяно, но цитирование было явным. "Нет ничего более кинематографичного, чем то, что она привносит панк-эстетику своего персонажа на красную дорожку", — говорила Тара Гонсалес, старший редактор отдела моды Harpers Bazaar.

Брюс Уиллис и Деми Мур 1997

Еще одна звездная пара на красной дорожке Каннского фестиваля в 1997 году привлекала всеобщее внимание: влюбленные Брюс Уиллис и Деми Мур.

Поцелуй Брюса Уиллиса и Деми Мур в Каннах Фото: Getty Images

В то время супруги, прожившие в браке 11 лет (с 1987 по 2000 год), были на премьере фильма "Пятый элемент", открывавшей фестиваль. Деми Мур была прекрасна с короткой стрижкой, лаконичном черном платье и летнем пальто с красными цветами.

Кейт Мосс и Джонни Депп, 1998

Кейт Мосс еще в 1990-х надевала винтажные наряды. До того как это стало новым негласным правилом и модным явлением. В 1998 году, на премьере фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" она выглядела потрясающе в черном платье Jean Dessès 1950-х годов с перьями. И ее сопровождал самый популярный парень тех времен – Джонни Депп. Что еще нужно, чтобы произвести фурор.

Кейт Мосс и Джонни Депп на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images

Напомним, в этом году 76-й Каннский кинофестиваль будет проходить 12 дней, с 16 по 27 мая 2023 года.

Наряду с красной дорожкой в этом году состоится показ мод, поскольку Дуа Липа и Донателла Версаче готовятся к анонсу своего High Summer. женской коллекции "La Vacanza" 23 мая.

В Каннах уже состоялась первая премьера. Публике показали новый фильм Джонни Деппа и Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри". Джонни, который вернулся в большое кино после судов с бывшей женой, на красной дорожке приветствовали овациями, а Пьер Ришар позировал вместе с ним.

Также Фокус собрал самые эффектные образы первого дня Каннского кинофестиваля 2023.