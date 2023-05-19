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Стиль жизни

Новолуние в Тельце 19 мая 2023 года: что можно и нельзя делать

Уже сегодня, 19 мая, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Последнее Новолуние этой весной наступит сегодня, 19 мая, в 17:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.

Для людей это Новолуние может стать периодом неопределенности — практичный Телец будет указывать на решение вопросов, а эмоциональные Близнецы провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи рекомендуют принимать только обдуманные решения, а также провести это время в спокойствии и уединении.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать в этот период:

  • составлять планы на ближайшее будущее;
  • заняться творчеством или поиском нового хобби;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек-ап организма;
  • убирать дом и рабочее пространство.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl