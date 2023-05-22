Аффирмации для привлечения любви от Луизы Хей: как достичь успеха в личной жизни

Аффирмации — это посыл ко вселенной, определенные формулы, повторение которых помогает материализовать желаемое, но важно уметь их говорить правильно.

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Как работают аффирмации для привлечения любви

Все, что вы говорите, нужно делать не автоматически, а проживая каждое слово и представляя то, что вы произносите. К примеру, если вы говорите, что вы любимы и получаете много внимания, вы должны представить конкретные действия, которые доказывают вам любовь и внимание партнера.

Повторять аффирмации нужно вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно не один раз. Убедитесь, что вы наедине, и четко, громко и уверенно произносите аффирмацию, чтобы посыл был четким.

Аффирмации для привлечения любви от Луизы Хей

Вот топ самых популярных фраз, которые нужно повторять для того, чтобы привлечь любовь в свою жизнь:

Я хочу смотреть на мир через призму любви, я люблю все, что я вижу!

Любовь существует! Я позволяю ей самой найти меня в подходящий для этого момент!

Жизненные принципы очень просты – то, что я отдаю, возвращается ко мне. Сегодня я отдаю любовь!

Я счастлив(а) в любви. Каждый день ознаменован новым знакомством!

Я с удовольствием смотрюсь в зеркало, говоря: "Я люблю тебя, я действительно люблю тебя"!

Сейчас я заслуживаю любовь, романтику и радость – благо, которое жизнь должна подарить мне!

Мое сердце открыто. Я говорю на языке любви!

Глубоко в центре моего бытия скрыт неиссякаемый источник любви!

Я родом из самого любящего уголка моего сердца, я знаю, что любовь открывает все двери!

Я очень благодарен(на) за всю любовь в моей жизни. Любовь встречает меня повсюду!

Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/