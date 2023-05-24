Шварценеггер получил работу в Netflix и приехал в офис на танке, раздавив Mercedes (видео)

Актер назначен главным исполнительным директором Netflix по экшену.

Related video

75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер сообщил своим поклонникам о новой должности в Netflix необычным видео в Instagram, где подкатывает на собственном танке к офису, давит припаркованный автомобиль и садится в кресло босса. Аналогичный ролик появился и на страницах стримингового сервиса в соцсетях.

Голливудская звезда была назначена главным исполнительным директором по экшену (CAO) после карьеры, в ходе которой он превратился из "лучшего бодибилдера в мире" в "самую узнаваемую звезду боевиков".

"Никто не знает экшены так, как Арнольд Шварценеггер. Арнольд работает круглосуточно, чтобы показать вам самые взрывные сериалы и фильмы на земле! Netflix переводит свой план боевиков на следующую передачу", – говорится на странице сервиса.

Назначение Шварценеггера произошло буквально перед премьерой первого в его карьере сериала "ФУБАР".

Актер отметил свой первый день в качестве CAO, переехав на танке Mercedes при поддержке команды каскадеров, с которой он работал в течение 30 лет. По словам создателей видео, Арнольд стремился найти интересный способ использовать свой личный танк — M47 Patton, который он привез в США из Австрии.

"Я водил именно этот танк, когда мне было 18 лет, в австрийской армии, и много лет спустя мне посчастливилось привезти его в США. Netflix хотел назвать меня CAO, и я ухватился за возможность немного повеселиться с танком". – рассказал актер.

По словам Шварценеггера, австрийская армия фактически закопала танк в рамках процесса вывода из эксплуатации после его службы. Однако после того, как он обратился в армию, его откопали и восстановили. Теперь Шварценеггер использует его для сбора денег на благотворительность.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер пришел на премьеру сериала "ФУБАР" с дочерьми и зятем, но держался подальше от внебрачного сына.