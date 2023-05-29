Красавица шпионка из Польши. История любимого спецагента Черчилля станет фильмом

Кристина Скарбек действовала на территории нацистской Германии, вдохновила Флеминга на создание персонажей из бондианы и была убита в 1952 году ревнивым любовником.

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В Польше сейчас снимают фильм о невероятной жизни Кристины Скарбек, которая прославилась своими смелыми подвигами во время Второй мировой войны в оккупированной нацистами Европе. Кристину называли "любимой шпионкой Черчилля", однако для большинства ее подвиги оставались засекреченными. Об этом пишет Daily Mail.

Роль Кристины исполняет Моргана Полански, дочь скандального режиссера Романа Полански, также в фильме играет звезда "Заводного апельсина" Малкольм Макдауэлл. Сейчас съемки батальных сцен проходят в Польше.

Рабочее название картины "Партизан". Это первая картина о Кристине Скарбек. Считается, что это именно она вдохновила Яна Флеминга на создание женских персонажей из бондианы: Татьяны Романовой "Из России с любовью" и Веспер Линд из "Казино Рояль". Ходили слухи, что они даже были любовниками.

Исполнительный продюсер фильма Джордж Брычински сказал о Кристине: "Она была храбрейшей из храбрых".

Кристина Скарбек родилась в 1908 году в Варшаве. Ее отец был бедным польским аристократом, а мать происходила из богатой еврейской семьи. Отец женился на ней, чтобы выплатить долги. Кристина росла одиночкой и, как рассказывали ее товарищи – она была совершенно бесстрашной. Кристина любила верховую езду и катание на лыжах, которые она отточила во время своих визитов в Закопане в Татрах на юге Польши. Во всем этом она подражала своему отцу. Она встретила своего мужа на той же горе. Это был Ежи Гижицкий, эксцентричный и богатый парень, который в раннем возрасте сбежал из дома и в конце концов стал писателем. Они полюбили друг друга и поженились 2 ноября 1938 года в Варшаве. К тому моменту, как на территорию Польши вторглись СССР и Германия, ее муж занимал пост генерального консула. Он и Кристина были вынуждены бежать в Лондон.

Скарбек, разъяренная вторжением, попросила британскую секретную службу нанять ее. Сначала они отказывались, пока ей не помогли знакомые, которые познакомили ее с секретной разведывательной службой. Вскоре они охарактеризовали ее как "яркую польскую патриотку, опытную лыжницу и бесстрашную авантюристку". Она стала первой женщиной-агентом британцев, служившей в полевых условиях. Ее знали под псевдонимами Кристин Гранвиль и Полин Арманд.

Документы Кристины Скарбек Фото: warhist

Ее успеху приписывают влияние на решение организации вербовать больше женщин в качестве агентов в оккупированных нацистами странах.

К тому времени, когда разразилась Вторая мировая война, Кристина была замужем во второй раз, и, по словам автора Клэр Малли в "Шпионе, который любил", у нее было несколько любовников.

Ее самые долгие и серьезные отношения во время войны были с польским героем Анджеем Коверским, но также она встречалась с его близким другом — Владимиром Ледоховским.

Среди ее любовников также называют коллегу-спецагента, с которым они вместе высаживались в оккупированной Франции и даже альпиниста, который помогал ей переходить через Альпы. В 1941 году она была арестована гестапо. На допросе она симулировала туберкулез, что побудило немцев ее отпустить. Ее коллеги рассказывали, что она могла расположить к себе любого мужчину, что очень помогало ей в работе.

Кристина Скарбек

Она умудрилась спасти двух агентов из гестапо буквально за несколько часов до того, как их должны были расстрелять. Скарбек получила первые доказательства плана Германии по вторжению в СССР, называемого операцией "Барбаросса". Доказательства были в микрофильмах, которые она спрятала в пальцах своих перчаток, когда бежала на лыжах из Польши к линиям союзников. Этот разведывательный отчет дошел до Уинстона Черчилля, который был в восторге от Скарбек.

В июле 1944 года она десантировалась во Францию, чтобы присоединиться к сопротивлению в районе Веркор. Скарбек установила первый контакт с французским Сопротивлением и итальянскими партизанами. Она даже убедила сдаться целый немецкий гарнизон, защищавший стратегический альпийский перевал.

Кристина поддерживала связь с партизанами по всей оккупированной нацистами Европе, выполняла шпионские миссии в Каире, Сирии, Ливане, Будапеште и Турции.

За свои подвиги Кристина была награждена Георгиевской медалью, орденом Британской империи и французским Военным крестом.

Кристина Скарбек с коллегами Фото: warhist

Но послевоенные годы были к ней менее благосклонны. Она не вернулась в Польшу, но в Великобритании ей отказали в работе и даже в гражданстве. Из Управления специальных операций (SOE) ее уволили, как "глупую девчонку", которая оказалась "не нужна" как показывают документы МИ-6. И она была вынуждена зарабатывать на жизнь продавщицей шляп в Harrods, уборщицей туалетов в секциях третьего класса круизных лайнеров и официанткой.

В июне 1952 года она жила в дешевой квартире в Эрлс-Корт, где ревнивый бывший любовник Деннис Малдауни зарезал ее ножом коммандос.

Через несколько недель после признания в преступлении его повесили.

После смерти Кристины шестеро мужчин, которые были ее любовниками во время войны, встретились в лондонском клубе, чтобы почтить ее память.

Она похоронена в Кенсал-Грин в Лондоне под слоем земли из Польши, которую прислали ее друзья с ее родины.

У нее не было детей, но перед отелем в Лексхэм Гарденс, где она была убита, была установлена синяя мемориальная доска в память о ее жизни.

Начальник шпионской сети Вера Аткинс позже описывала ее как "очень храбрую, очень привлекательную, но одиночку и закон для самой себя".

"В течение многих десятилетий после убийства Скарбек в 1952 году существовал заговор молчания. Ее друзья, любовники и коллеги не хотели много рассказывать о ее жизни, потому что она была шпионкой. Только в последние годы ее история популяризируется, и многие тайны становятся достоянием общественности", — рассказал Джордж Брычински.

Напомним, ранее Фокус писал о Кристин Килер, знаменитой модели, из-за которой разгорелся главный секс-скандал "Холодной войны". В него были втянуты Великобритании и СССР и в результате с поста ушел британский премьер-министр.