Холостая Луна в июне 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в июне 2023 года?
31 мая 17:55 — 1 июня 02:44
3 июня 03:54 — 08:02
5 июня 06:24 — 10:30
7 июня 07:39 — 11:41
9 июня 07:23 — 13:14
11 июня 16:17 — 16:21
13 июня 21:26 — 21:31
16 июня 04:34 — 04:46
18 июня 09:23 — 13:57
21 июня 00:42 — 01:04
22 июня 20:01 — 23 июня 13:35
26 июня 01:26 — 01:56
28 июня 11:18 — 11:54
30 июня 17:22 — 17:57
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.