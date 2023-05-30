Холостая Луна в июне 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в июне 2023 года?

31 мая 17:55 — 1 июня 02:44

3 июня 03:54 — 08:02

5 июня 06:24 — 10:30

7 июня 07:39 — 11:41

9 июня 07:23 — 13:14

11 июня 16:17 — 16:21

13 июня 21:26 — 21:31

16 июня 04:34 — 04:46

18 июня 09:23 — 13:57

21 июня 00:42 — 01:04

22 июня 20:01 — 23 июня 13:35

26 июня 01:26 — 01:56

28 июня 11:18 — 11:54

30 июня 17:22 — 17:57

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer