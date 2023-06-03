Иванка Трамп разговаривала с принцем Уильямом на свадьбе в Иордании (фото)

Дочь бывшего президента США неожиданно появилась на историческом событии в сопровождении своего мужа.

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41-летняя дочь экс-президента США Иванка Трамп разговаривала с принцем Уильямом на королевской свадьбе в Иордании 1 июня 2023 года. Об этом пишет New York Post.

Она была сфотографирована во время общения с будущим королем Великобритании на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна в Аммане.

Иванка Трамп, которая была в нежно-голубом платье, говорила живо, а представитель британской монархии внимательно слушал во время перерыва вечернего банкета.

Это была не первая встреча пары, поскольку раньше Иванка посещала королевскую семью во время визита в Великобританию в 2019 году с отцом Дональдом Трампом.

Иванка Трамп разговаривала с принцем Уильямом

Дочь бывшего президента встретилась с принцем Уильямом, принцем Гарри и Кейт Миддлтон во время государственного банкета, проходившего в Букингемском дворце. Отметим, что на свадьбе принцессу Уэльскую не заметили за разговорами с американкой.

Королевская свадьба сына иорданского монарха собрала высокопоставленных гостей со всего мира, включая первую леди США Джилл Байден и ее дочь Эшли. Непонятно, разговаривали ли они с Трамп на свадьбе.

Иванка Трамп разговаривала с принцем Уильямом

Появление Иванки на королевской свадьбе произошло после ее романтического "бегства" в Грецию с мужем Джаредом Кушнером.

В настоящее время пара проживает во Флориде, после того, как сообщили, что они не могут находиться в Нью-Йорке из-за розни со стороны их либеральных друзей.

Напомним, о чем говорили Кейт Миддлтон и королева Иордании на свадьбе кронпринца Хусейна.

Также Фокус подробнее писал о том, как прошла историческая свадьба будущего монарха Иордании.