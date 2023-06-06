Принц Гарри предстал перед Высоким судом Лондона

Герцог Сассекский пропустил первое заседание, но успел на второе.

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Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона, где продолжается разбирательство против газет Mirror Group. Он приехал к зданию суда на черном Range Rover в 9:36 утра, где в целях безопасности присутствовало заметное присутствие полиции, сообщает Hello. Идя от авто к зданию суда, принц воздержался от ответов на вопросы, которые ему задавали собравшиеся репортеры.

Накануне судья Фанкорт, рассматривающий дело, заявил, что его удивило отсутствие Гарри в понедельник, 5 июня. Вполне вероятно, что тот опоздал на суд, поскольку хотел отпраздновать второй день рождения своей дочери в США.

По словам принца, ему всегда казалось, что он находится "под круглосуточным наблюдением", имея в виду папарацци. Он также рассказал, что даже во время отпуска в Австралии в 2003 году его бабушка, королева Елизавета II, так беспокоилась о вторжении прессы, что послала личного помощника, чтобы тайно держаться подальше любопытных глаз.

"Теперь я понимаю, что моя острая паранойя постоянного наблюдения не была неуместной после разговора о платежах, сделанных частным детективам, которые собирали информацию обо мне", – сказал Гарри.

По его словам, каждая статья о королевской семье "играла важную и разрушительную роль" в его взрослении. Герцог Сассекский признался, что его отношения с бывшей девушкой Челси Дэви "были обречены" из-за излишнего внимания прессы.

Возле сдания суда дежурило много полицейских Фото: Getty

Гарри также провел параллели между личным опытом и опытом своей матери, принцессы Дианы.

"Я всегда слышал, как люди называли мою мать параноиком, но это было не так. Она боялась того, что на самом деле с ней происходило, и теперь я знаю, что я был таким же", – подчеркнул он.

Принц Гарри заявил, что газетная группа использовала незаконные методы для получения информации о нем, чтобы публиковать истории за 10-летний период. Кроме него, иски против издателя Daily Mail и Sunday Mail подали певец Элтон Джон и другие высокопоставленные люди.

Принц Гарри – не единственный, кто оказался в суде из королевской семьи. В 2002 году принцессе Анне пришлось предстать перед судом, когда она признала себя виновной по обвинению в соответствии с Законом об опасных собаках после того, как ее домашняя собака Дотти, английский бультерьер, укусила двух детей в Виндзорском парке.

Королевская принцесса была оштрафована на 500 фунтов стерлингов за нападение и приговорена к выплате 398 фунтов стерлингов в качестве компенсации, а ее собаке предписали пройти обучение, чтобы предотвратить повторение чего-либо подобного.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, однажды готовилась предстать перед судом по делу против бывшего владельца тренажерного зала Брайса Тейлора, сделавшего незаконные фотографии тренировки Дианы, которые позже были опубликованы в газетах Mirror Group. В конце концов дело было улажено, и принцессе Уэльской не пришлось обращаться в суд.

Кроме того, еще в 1870 году прапрапрадед принца Гарри, принц Уэльский, впоследствии король Эдуард VII, выступил в качестве свидетеля в суде по делу о разводе, чтобы опровергнуть утверждения леди Гарриет Мордаунт о романе.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри потерпел поражение в британском суде.