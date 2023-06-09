Шон Пенн был замечен за поцелуями с украинской актрисой (фото)

Новый роман Пенна завязался почти через два года после того, как его бывшая жена Лейла Джордж подала на развод.

Related video

62-летний американский актер и режиссер Шон Пенн и его новая девушка, 43-летняя украинская актриса Ольга Коротяева проводят время вместе. Пару заметили за поцелуями на отдыхе в Италии. Об этом пишет PageSix.

На фотографиях, сделанных во время романтического отпуска, Шон и Ольга обнимались, держались за руки и целовались. На снимках также видно, что звезда фильма "Взрыв" положила руку на попу Пенна, когда они шли по улицам Рима во время шоппинга в Bulgari и Tiffany&Co.

Для прогулки актер фильма "Игра" выбрал черную футболку, джинсы, бейсболку и белые кроссовки. Актриса украинского происхождения, которая родилась в Черкассах, надела джинсы, белую майку и белые кроссовки. Пара завершила свои образы солнцезащитными очками.

Итальянские каникулы пары наступили более чем через неделю после того, как они были замечены вместе на ужине в прибрежном японском ресторане Nobu в Малибу.

Год назад Шон Пенн развелся с 31-летней Лейлой Джордж. Как долго Шон и Ольга встречаются — неизвестно.

Также Фокус писал о выходе Шона Пенна на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.