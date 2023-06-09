Дом основательницы бренда Estee Lauder в Каннах выставили на продажу

Эсте Лаудер очень любила эту белую виллу на юге Франции и часто проводила тут лето.

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"Любимый дом" Эсте Лаудер, основательницы одного из самых известных косметических брендов в мире, выставлен на продажу. Обширная вилла с пятью спальнями в стиле Belle Epoque на юге Франции, которую она купила в 1963 году продается за 9,4 миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Эсте обожала эту виллу, часто проводила тут отпуск и именно тут она создала свой самый продаваемый аромат Beautiful.

Дом Эсте Лаудер в Каннах

Она купила виллу, которую ранее занимал знаменитый художник Пабло Пикассо, в 1963 году. Она находится в фешенебельном районе Ла Калифорния, который известен как "холм миллиардеров".

В отеле есть большой бассейн, несколько открытых зон для отдыха и обедов, а с террас открывается потрясающий вид на Лазурный Берег.

Дом находится неподалеку от набережной Пуэнт-Круазет, где находится потрясающий пляж Бижу, а также роскошные яхт-клубы и высококлассные рестораны.

Ранее вилла сдавалась в аренду за 6500 долларов за ночь.

Напомним, Эсте Лаудер умерла в возрасте 95 лет в 2004 году в своем пентхаусе в Нью-Йорке после блестящей карьеры на вершине косметической индустрии.

Свою империю красоты Эсте, настоящее имя которой Жозефина Эстер Ментцер, создала благодаря дяде-дерматологу. Именно он приучил младшую из восьми детей еврейских эмигрантов к химии. И они вместе разработали четыре формулы крема, которые используются до сих пор.

Свой первый магазин Эсте открыла в 1946 году, выйдя замуж за Джозефа Лаутера (позже Лаудера).

Лаудер стала одной из самых богатых женщин в истории, добившихся успеха самостоятельно.

Она ушла с поста президента своей компании в 1973 году, после чего ее старший сын взял на себя управление компанией. В 1995 году стоимость Estee Lauder оценивалась примерно в 2 миллиарда долларов. И компания до сих пор управляется семьей Эсте.

В браке у пары родились два сына: Леонард и Рональд. Леонард стал исполнительным директором Estée Lauder, а затем председателем правления.

Рональд был заместителем помощника министра обороны в администрации Рейгана и послом США в Австрии в 1986–1987 годах. С 2021 года он является президентом Всемирного еврейского конгресса. Также он является основателем музея немецкого и австрийского модернистского искусства начала XX столетия "Новая галерея", для которого за 135 миллионов долларов приобрел знаменитый "Портрет Адели Блох-Бауэр I" Густава Климта.

Напомним, ранее певица Адель затеяла грандиозный ремонт в купленном у Сильвестра Сталлоне особняке. Она снесла все стены и второй этаж.