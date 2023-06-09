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Стиль жизни

Дом основательницы бренда Estee Lauder в Каннах выставили на продажу

эсте лаудер, принцесса диана
Фото: Getty Images | Эсте Лаудер и принцесса Диана на матче по поло

Эсте Лаудер очень любила эту белую виллу на юге Франции и часто проводила тут лето.

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"Любимый дом" Эсте Лаудер, основательницы одного из самых известных косметических брендов в мире, выставлен на продажу. Обширная вилла с пятью спальнями в стиле Belle Epoque на юге Франции, которую она купила в 1963 году продается за 9,4 миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Эсте обожала эту виллу, часто проводила тут отпуск и именно тут она создала свой самый продаваемый аромат Beautiful.

Дом Эсте Лаудер в Каннах

Она купила виллу, которую ранее занимал знаменитый художник Пабло Пикассо, в 1963 году. Она находится в фешенебельном районе Ла Калифорния, который известен как "холм миллиардеров".

В отеле есть большой бассейн, несколько открытых зон для отдыха и обедов, а с террас открывается потрясающий вид на Лазурный Берег.

дом эсте лаудер, канны Fullscreen
дом эсте лаудер, канны Fullscreen
дом эсте лаудер, канны Fullscreen
дом эсте лаудер, канны
дом эсте лаудер, канны
дом эсте лаудер, канны

Дом находится неподалеку от набережной Пуэнт-Круазет, где находится потрясающий пляж Бижу, а также роскошные яхт-клубы и высококлассные рестораны.

Ранее вилла сдавалась в аренду за 6500 долларов за ночь.

Напомним, Эсте Лаудер умерла в возрасте 95 лет в 2004 году в своем пентхаусе в Нью-Йорке после блестящей карьеры на вершине косметической индустрии.

Свою империю красоты Эсте, настоящее имя которой Жозефина Эстер Ментцер, создала благодаря дяде-дерматологу. Именно он приучил младшую из восьми детей еврейских эмигрантов к химии. И они вместе разработали четыре формулы крема, которые используются до сих пор.

Свой первый магазин Эсте открыла в 1946 году, выйдя замуж за Джозефа Лаутера (позже Лаудера).

Лаудер стала одной из самых богатых женщин в истории, добившихся успеха самостоятельно.

Она ушла с поста президента своей компании в 1973 году, после чего ее старший сын взял на себя управление компанией. В 1995 году стоимость Estee Lauder оценивалась примерно в 2 миллиарда долларов. И компания до сих пор управляется семьей Эсте.

В браке у пары родились два сына: Леонард и Рональд. Леонард стал исполнительным директором Estée Lauder, а затем председателем правления.

Рональд был заместителем помощника министра обороны в администрации Рейгана и послом США в Австрии в 1986–1987 годах. С 2021 года он является президентом Всемирного еврейского конгресса. Также он является основателем музея немецкого и австрийского модернистского искусства начала XX столетия "Новая галерея", для которого за 135 миллионов долларов приобрел знаменитый "Портрет Адели Блох-Бауэр I" Густава Климта.

Напомним, ранее певица Адель затеяла грандиозный ремонт в купленном у Сильвестра Сталлоне особняке. Она снесла все стены и второй этаж.