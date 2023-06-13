Эмбер Херд впервые после проигрыша в суде Джонни Деппу возвращается на большой экран

Премьера фильма состоится 24 июня в Teatro Antico di Taorina.

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37-летняя американская актрисаЭмбер Херд, которая не так давно уехала в Испанию вместе с маленькой дочерью Уной Пейдж, чтобы быть подальше от Голливуда, возвращается на большой экран. Она представит свой новый фильм "В огне" на 69-м международном кинофестивале в Таормине (Италия), сообщает Deadline. Фестиваль пройдет с 23 июня по 1 июля 2023 года, а премьера ленты состоится 24 июня в Teatro Antico di Taorina.

Сюжет картины разворачивается в Колумбии в 1899 году. Эмбер сыграет овдовевшего американского психиатра, который "прибывает на богатую ферму в Колумбии после того, как ее призвали раскрыть дело беспокойного ребенка". Мать мальчика обеспокоена обвинениями местного священника в том, что ее ребенок одержим дьяволом.

"Когда приходит врач, она обнаруживает, что мать мальчика мертва и что сам отец начал верить в возможную одержимость ребенка", – говорится в синопсисе.

В то время как доктор использует все еще новую практику, чтобы попытаться вылечить маленького пациента, это становится гонкой со временем, чтобы спасти мальчика и, возможно, ее собственную жизнь.

Эмбер отправится на Сицилию со своим партнером по фильму Эдуардо Норьего и режиссером Конором Аллином. Предыдущие работы Аллина включают вестерн IFC Films "Ничья земля" с Фрэнком Грилло, Джорджем Лопесом и Энди Макдауэлл в главных ролях. Аллин также ранее руководил Netflix Originals Walk. Поездка. Родео, а также он был исполнительным продюсером фильма "Меня здесь больше нет".

Херд также появится в грядущем фильме "Аквамен и затерянное королевство", премьера которого назначена на декабрь.

Роль в триллере "В огне" – первая для актрисы после ее проигрыша в суде бывшему мужу Джонни Деппу в деле о клевете. Многие предполагали, что отъезд из США повредит карьере актрисы и вычеркнет ее из голливудских списков. Однако, как показала практика, Эмбер все же нашла способ вернуться на большой экран.

Ранее Фокус писал, что Эмбер Херд заметили с подругой на книжной ярмарке.