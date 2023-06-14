Скончался легендарный американский писатель Кормак Маккарти

Смерть писателя подтвердил его сын Джон Маккарти.

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Автор культовой книги "Старикам тут не место" и лауреат Пулитцеровской премии, американский писатель Кормак Маккарти умер на 90-м году жизни в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Смерть одного из величайших писателей Америки подтвердил его сын Джон Маккарти, пишет Daily Mail.

В свои произведениях Кормак исследовал темы отчаяния, а также нежности, не уклоняясь при этом от жестокого насилия.

"Если это не касается жизни и смерти, это неинтересно", – говорил он в своих интервью.

Маккарти вырос в Ноксвилле, штат Теннесси, и его сравнивали с Уильямом Фолкнером за его ветхозаветный стиль и сельскую обстановку. Темы Маккарти, как и Фолкнера, часто были мрачными и жестокими и драматизировали то, как прошлое подавляло настоящее. Среди суровых и неприступных ландшафтов и захудалых приграничных поселений он поместил бродяг, воров, проституток и старых, сломленных мужчин, неспособных избежать судьбы, предназначенной для них задолго до их рождения.

Сэмюэл Л. Джексон, Кормак Маккарти, Лен Амато и Томми Ли Джонс на вечеринке The Cinema Society's Sunset Limited в Porter House New York Фото: Getty Images

Собственная история Маккарти была историей запоздалых, но продолжающихся достижений и популярности.

Его первый роман "Хранитель сада", написанный в Чикаго, когда он работал автомехаником, был опубликован издательством Random House в 1965 году. Его редактором стал Альберт Эрскин, давний редактор Фолкнера.

Другие романы включают "Внешняя тьма", опубликованный в 1968 году, "Божье дитя" (1973 ), Саттри" (1979).

Жестокий "Кровавый меридиан" о группе охотников за головами на границе Техаса и Мексики, убивающих индейцев ради их скальпов, был опубликован в 1985 году.

Действие его книг "Пограничная трилогия" происходило на юго-западе вдоль границы с Мексикой: "Кони, кони" (1992) — лауреат Национальной книжной премии, по которому был снят художественный фильм; "Перекресток" (1994) и "Города равнины" (1998).

Маккарти сказал, что ему всегда везло. Он вспомнил, как жил в лачуге в Теннесси, и у него закончилась зубная паста, а потом он вышел и нашел образец зубной пасты в почтовом ящике.

"Так сложилась моя жизнь. Как раз тогда, когда все было очень, очень мрачно, что-то происходило", — сказал Маккарти, который выиграл стипендию Макартура — один из так называемых "грантов для гениев" — в 1981 году.

Не особо известный широкой публике, в 60 лет он стал одним из самых уважаемых и успешных писателей страны, несмотря на то, что редко общался с прессой.

Его первый коммерческий успех принес ему роман "Кони, кони" в 1992 году, и в течение следующих 15 лет он получил Национальную книжную премию и Пулитцеровскую премию, был гостем на шоу Опры Уинфри и увидел экранизацию романа "Старикам здесь не место", а также стал свидетелем вручения премии "Оскар".

Маккарти стал лауреатом Пулитцеровской премии в 2007 году и был выбран Уинфри для ее книжного клуба. В своей беседе с Опрой писатель сказал, что, хотя обычно он не знал, что рождает идеи для его книг, он мог проследить "Дорогу" до поездки, которую он совершил со своим маленьким сыном в Эль-Пасо, штат Техас, в начале десятилетия. Стоя посреди ночи у окна отеля, когда рядом спал его сын, он начал представлять, как Эль-Пасо может выглядеть через 50 или 100 лет в будущем.

"У меня только что был этот образ этих пожаров на холме… и я много думал о своем маленьком мальчике", – сказал Кормак.

Он сказал Уинфри, что ему все равно, сколько людей прочитает "Дорогу". Маккарти посвятил книгу своему сыну Джону Фрэнсису и сказал, что рождение ребенка в пожилом возрасте "навязывает вам мир, и я думаю, что это хорошо".

Кроме Пулитцеровской премии, Маккарти был лауреатом Национальной книжной премии и Премии Национального кружка книжных критиков за "Кони, кони". В 2009 году он стал вторым писателем после Филипа Рота, получившим премию PEN/Saul Bellow Award за жизненные достижения в американской художественной литературе.

Личная жизнь Маккарти

Сначала Маккарти был женат на поэте Ли Холлеман Маккарти, от которой у него родился сын Каллен. Согласно ее некрологу, она подала на развод после того, как муж попросил ее найти работу, а также заняться домом и ребенком, чтобы он мог сосредоточиться исключительно на своем письме.

Свою вторую жену, певицу Энн Де Лиль, он встретил во время путешествия по Европе по стипендии Американской академии искусств и литературы, и позже они переехали на переоборудованную молочную ферму недалеко от Ноксвилля.

"Мы жили в полной нищете. Мы купались в озере. Кто-нибудь звонил и предлагал ему 2000 долларов, чтобы он рассказал в университете о своих книгах. И он сказал бы им, что все, что он хотел сказать, было там на странице. Так что мы будем есть бобы еще неделю", – вспоминала Де Лиль.

Пара рассталась в 1976 году, когда Маккарти переехал в Эль-Пасо.

Третьей женой писателя в 2008 году стала Дженнифер Уинкли, которая родила ему сына Джона.

Наследие Маккарти

В 2009 году аукционный дом Christie’s продал пишущую машинку Olivetti, которую он использовал при написании таких романов как "Дорога" и "Старикам здесь не место", за 254 500 долларов. Маккарти, который купил Olivetti за 50 долларов в 1958 году и использовал ее до 2009 года, пожертвовал ее, чтобы вырученные средства можно было перевести в пользу Института Санта-Фе, некоммерческого междисциплинарного научно-исследовательского сообщества.

Однажды он сказал, что не знает писателей и предпочитает общаться с учеными.

Коллекция писателей Юго-Запада Техасского государственного университета в Сан-Маркосе приобрела его архивы в 2008 году, включая переписку, заметки, черновики, корректуру 11 романов, черновик незаконченного романа и материалы, относящиеся к пьесе и четырем сценариям.

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