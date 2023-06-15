Скандальный боец UFC Конор Макгрегор станет отцом в четвертый раз

Конор сообщил, что он и его невеста Ди Девлин ждут ребенка.

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Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что они с невестой Ди Девлин ждут четвертого ребенка. Об этом он сказал на шоу Live with Kelly and Mark.

"У меня трое детей, двое мальчиков и девочка. И еще один ребенок на подходе", — сказал Конор. Он также напомнил, сколько лет его детям.

Конор Макгрегор на шоу

"Моему старшему, Конору-младшему, 6 лет, моей дочери Крои Майрид — четыре, а моему младшему сыну Риану только исполнилось 2 года. Так что дела идут хорошо", — пошутил Конор.

Конор Макгрегор и Ди Девлин вместе с 2008 года. Они познакомились в ночном клубе, когда Конор еще не был звездой. Тогда он работал в сантехнической фирме, а иногда паре и вовсе приходилось жить на пособие и зарплату Ди. Но они все пережили вместе и теперь считаются одной из самых крепких пар в спортивном мире.

Позже Ди Девлин рассказывала, что он сумел рассмешить ее на первом свидании, чем и привлек.

"Он всегда готов поднять мне настроение, а для меня это важно", — рассказала Ди.

Конор Макгрегор с женой и детьми Фото: Instagram thenotoriousmma

Сам Конор говорил, что Ди ему понравилась, потому что была милой. "А мне всегда нравились милые девушки", — рассказывал звезда ММА.

В 2020 году Конор объявил о помолвке и подарил Ди кольцо с бриллиантом, но дата свадьбы пока так и не назначена.

К тому же Конор, известный своим взрывных характером, постоянно попадает в скандальные ситуации. На днях он слишком сильно ударил человека в костюме талисмана команды "Майами Хит" во время четвертой игры финала НБА. Но потом заявил, что это было "частью шоу" и хоть "талисман оказался в больнице", но сейчас с ним все в порядке.

Но были у Конора и более серьезные проблемы, он попадал в расистский скандал, конфликтовал с ирландской мафией и даже дрался с другими бойцами ММА вне ринга.