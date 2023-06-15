Склонны к апатии: три знака Зодиака, которые грустят чаще всех

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые имеют тенденцию к пессимистическому настроению и чаще остальных испытывают апатию и грусть.

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Рыбы

Рыбы являются самыми эмоциональными и чувствительными знаками Зодиака. Имея глубокую эмпатию и способность воспринимать энергию других людей, они могут легко впитывать негативные эмоции окружающих. Это может привести к переживанию грусти и апатии в результате перегрузки эмоций.

Рак

Раки очень эмоциональные и часто находятся в гармонии с собственными чувствами. Они имеют склонность к глубокому переживанию и интенсивным эмоциональным колебаниям. В сочетании с их чувствительностью к окружающей среде и тенденцией к заботе о других, Раки могут стать уязвимыми для апатии и грусти.

Козерог

Козероги обычно очень ответственные, целеустремленные и настойчивые. Они часто ставят себе высокие стандарты и могут ощущать давление в своей жизни и карьере. Постоянное стремление к успеху и перфекционизм могут приводить к перегрузке и чувству усталости, что в свою очередь может вызывать апатию и грусть.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba

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