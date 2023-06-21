Джеймс Кэмерон предупреждал об опасности погружений к "Титанику"

Известный режиссер, снявший фильм о крушении лайнера, 33 раза погружался на место, где затонул самый известный корабль в мире.

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Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон еще в 2012 году предупреждал о том, насколько опасно погружаться на место крушения лайнера. Тогда он говорил, что отправиться в "одно из самых неумолимых мест на Земле". Об этом пишет Daily Mail.

Комментарии Кэмерона снова всплыли на поверхность, поскольку сейчас множество людей пытаются спасти группу из пяти пропавших без вести исследователей и туристов, погрузившихся на субмарине к месту крушения "Титаника".

"Я не могу придумать большей фантазии, чем быть исследователем и увидеть то, чего раньше не видел ни один человеческий глаз", — говорил режиссер.

Сам он погружался 33 раза, прежде чем снять свой хитовый фильм.

"Вы отправляетесь в одно из самых неумолимых мест на земле. Вы не можете позвонить спасателям, чтобы вас забрали", — предупреждал он в интервью 2012 года.

Пропавший подводный аппарат компании OceanGate, "Титан", потерял связь с кораблем-базой во время спуска к месту кораблекрушения в воскресенье утром. На борту оказались миллиардеры и исследователи. А воздуха на борту хватит только до утра четверга. Так что была организована масштабная спасательная миссия. Проблема заключается в том, что субмарины ВМС США не могу опускаться на такую глубину.

Миллиардер Хэмиш Хардинг сделал фото перед погружением Фото: Instagram actionaviationchairman

Режиссер Джеймс Кэмерон, обладатель премии "Оскар", отправился на место кораблекрушения 1912 года во время работы над фильмом "Титаник".

Кэмерон, написавший книгу об исследовании "Титаника", неоднократно посещал место крушения лайнера. И впервые сделал это в 1995 году на борту российского подводного аппарата.

Документальный фильм Кэмерона о "Титанике"

"Я владел собственными подводными лодками и управлял ими и знаю практически всех в мире дайвинга", — сказал он The Times в 2010 году.

Режиссер еще не прокомментировал аварию с "Титаном".

Паркс Стефенсон, технический директор эпического фильма Кэмерона 1997 года, заявил в понедельник, что он опасается, что пропажа подводной лодки может стать "крупной трагедией".

"Независимо от того, что вы можете прочитать в ближайшие часы, все, что действительно известно в настоящее время, это то, что связь с подводным аппаратом была потеряна, и это достаточно необычно, чтобы требовать самого серьезного рассмотрения", — написал он в Facebook.

Прошлой ночью спасатели сообщили, что слышали стук с 30-минутным интервалом на месте исчезновения "Титана".

На борту "Титана", как известно, оказались британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и 48-летний пакистанский миллиардер Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном. За билеты они заплатили по 250 тысяч долларов.