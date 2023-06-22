Игры со смертью: кто из миллиардеров заплатил круглую сумму за рискованные путешествия

Люди, заработавшие миллиардные состояния, могут позволить себе путешествия, о которых простым смертным и мечтать не приходится. Однако часто такие приключения граничат со смертельным риском.

Related video

Пока весь мир с тревогой наблюдает за судьбой батискафа "Титан", который спустился к обломкам "Титаника" на дне Атлантического океана и пропал, Daily Mail вспомнил, кто из сверхбогатых людей тратил сотни тысяч долларов на путешествия, которые могли закончиться не менее плачевно.

Напомним, что на борту субмарины – пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Пол-Анри Наржеоле и Стоктон Раш, главный исполнительный директор OceanGate, компании, стоящей за туром, который предоставляет подводные лодки с экипажем для промышленности, исследований и разведки. Богатые туристы заплатили по 250 тысяч долларов, чтобы посмотреть на остатки легендарного лайнера, затонувшего в апреле 1912 года, но, похоже, их судьба окажется не менее трагической, поскольку запас воздуха, рассчитанный на 96 часов, иссяк, и шансы найти их живыми стремятся к нулю.

Истина "Что нельзя купить за деньги, то можно купить за очень большие деньги" раз за разом оправдывает себя на примере миллиардеров, которые, пресытившись земными красотами и лучшими курортами планеты, ищут острых ощущений, покупая билеты на экскурсии в космос, на МКС или в подводные путешествия. Благо, индустрия развлечений предоставляет им возможности тратить миллионы долларов на безумные авантюры.

Миллиардер Хэмиш Хардинг спускался на дно Марианской впадины. Он – одитн из пассажиров батискафа "Титан"

100 миллионов долларов частные лица могут заплатить за полет вокруг Луны на российском космическом корабле, а за 20 миллионов долларов они могут провести неделю на Международной космической станции (МКС). Те, кто более консервативен, имеют возможность потратить полмиллиона долларов, чтобы полететь к истокам космоса, или 250 тысяч на посещение глубин океанов планеты.

За последние несколько десятилетий появилось множество новых отраслей, ориентированных на туристов-миллиардеров, инициаторами которых стали некоторые из самых известных капиталистов, в том числе Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Илон Маск.

Эти "ребята" любят и подводные лодки. Брэнсон, создавший Virgin Galactic, чтобы отправлять частных лиц в космос, в 2014 году основал Virgin Oceanic, чтобы посетить самые глубокие воды планеты.

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, находившийся на борту подводной лодки, исчезнувшей в эти выходные, также побывал в Марианской впадине в 2021 году, а год спустя отправился в космос с Blue Origin.

Брэнсон и Безос основали соответственно Virgin Galactic и Blue Origin. Blue Origin Безоса доставляет состоятельных клиентов в капсуле New Shepard к границам космоса, где они на несколько минут могут почувствовать невесомость и вернуться обратно. Хотя Blue Origin не раскрывает цену этих билетов, ее прямой конкурент, Virgin Galactic, в настоящее время продает места за 450 тысяч долларов.

Джеф Безос в качестве космического туриста

Но другие, менее известные компании торгуют десятилетиями и возят миллиардеров не только на орбиту, но даже в полеты на МКС.

Появление космического туризма связано с Деннисом Тито, американским инвестиционным менеджером, который заплатил 20 миллионов долларов за семидневную поездку на МКС в 2001 году. Операция стала результатом сделки между российской компанией MirCorp и американской компанией Space Adventures Ltd и рассматривалась как способ получения денег для финансирования обслуживания стареющего аванпоста. Он был основан в 1998 году и с тех пор доставил на станцию несколько сверхбогатых частных лиц.

С 2007 года туристам предлагают путешествие вокруг Луны на российском космическом корабле "Союз" за 100 миллионов долларов, который "доставит вас на несколько сотен километров от поверхности Луны".

"Речь идет не только о работе на правительство или о том, чтобы быть летчиком-истребителем или NASA, теперь это доступно вам и мне. Мы изменили то, что значит быть космонавтом. Space Adventures — это оригинальная космическая компания, которая позволяет частным лицам летать в космос", — сказал ее председатель Эрик Андерсон.

Среди его клиентов — основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте, инженер-программист Microsoft Чарльз Симони и разработчик компьютерных игр Ричард Гэрриот.

Компания организовала полет японского миллиардера и магната моды Юсаку Маэдзавы на МКС в декабре 2021 года.

"Мне так любопытно: "Какова жизнь в космосе?" Итак, я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться с миром", — сказал Маэдзава. Через несколько месяцев после завершения этой поездки он анонсировал погружение в Марианскую впадину. В декабре 2022 года мужчина объявил, что в этом году отправится в путешествие вокруг Луны вместе с ракетной и спутниковой компанией Маска SpaceX, что сделает его первым частным пассажиром лунной миссии SpaceX.

Юсаку Маэдзава на МКС в декабре 2021 года

Не только космос или бескрайняя голубая бездна интриговали богатейших людей мира.

В 2021 году российский миллиардер Олег Тиньков спустил на воду первый в мире частный ледокол, чтобы облегчить путешествие на Северный полюс в роскошных условиях. Судно длиной 77 метров и стоимостью 79,5 млн фунтов стерлингов, получившее название La Datcha, было заказано Тиньковым, но его также можно арендовать за 665 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Корабль оснащен глубоководной подводной лодкой, двумя вертолетными площадками и снегоходами и может оставаться на плаву без дозаправки в течение 40 дней. Благодаря передовым топливным бакам и системам утилизации отходов La Datcha может проводить до 40 дней в открытом море без необходимости возвращаться в порт для дозаправки.

Члены экипажа и гости могут прокатиться на снегоходах, расслабиться в сауне, посетить массажный кабинет или искупаться в одной из двух бортовых джакузи. Ледокол, предназначенный для путешествий как к северному, так и к южному полюсам, а также в тропические районы, рассчитан на 24 члена экипажа и 12 дополнительных пассажиров.

Частный ледокол La Datcha доставляет туристов на Северный полюс

Наряду с очарованием космоса и северного и южного полюсов, самая высокая вершина в мире, Эверест, давно соблазняет богатых искателей приключений. В период с начала ХХ века по 1970-е годы попытки восхождения на вершину высотой 8850 метров были чрезвычайно дорогими и редкими. Только самые решительные альпинисты отваживались на это.

Но в 1990-х опыт стал все более коммерциализироваться, а стоимость резко снизилась. В последние десятилетия альпинист может рассчитывать потратить от 30 000 до 100 000 долларов на восхождение на самую высокую вершину мира.

Одно из самых известных коммерческих восхождений на Эверест было задокументировано журналистом Джоном Кракауэром, который убедил своего работодателя, Outside Magazine, профинансировать попытку восхождения на Эверест в 1996 году, пообещав написать о ней. На высоте чуть больше 7500 метров, в так называемой зоне смерти горы, коммерческие альпинисты столпились на горе, и движение не позволило другим спуститься, когда разразился шторм, в результате которого погибли восемь альпинистов.

Рассказ о трагедии на Эвересте в 1996 году

Количество коммерческих восхождений на Эверест увеличилось с почти нуля в 1970 году до примерно 600 в 2019 году, согласно сборнику отчетов об экспедициях в Гималаи "Гималаи в цифрах".

В 2014 году руководитель Google Алан Юстас попал в заголовки газет после прыжка с воздушного шара на вершине стратосферы. Он был поднят в скафандре на высоту около 40 километров на воздушном шаре, наполненном гелием. После прыжка он около 15 минут падал на землю с парашютом. Этим прыжком он побил мировой рекорд Гиннеса.

Техасский миллиардер Джим Кларк потратил более 15 миллионов долларов на 30-метровую яхту, известную как Comanche, в надежде построить "самую быструю лодку в истории". Планы миллиардера покорить неизведанные территории были встречены резкой критикой.

Супербыстрая яхта Джима Кларка

Ранее Фокус писал, что на субмарине "Титан" находится член правления благотворительного фонда короля Чарльза III. Батискаф потерял связь с основным кораблем экспедиции "Полар Принс" еще 18 июня, спустя 1 час 45 минут после начала погружения. В поисково-спасательной операции участвуют береговые службы США и Канады, а также частные суда.