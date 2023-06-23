Незабываемы выходные: три знака Зодиака, которые интересно проведут этот уикэнд

Долгожданный отдых, романтические сюрпризы и шоппинг — кому из знаков Зодиака звезды предрекают удачные выходные 24-25 июня.

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Близнецы

Близнецы в эти выходные могут быть приглашены на вечеринку или организовать ее самостоятельно, где отлично проведут время, расслабившись душой и телом. Также этот уикэнд может стать отличным временем для посещения выставок, музеев или участия в интеллектуальных играх, но самый благоприятный вид отдыха для Близнецов в ближайшие дни — шоппинг.

Стрелец

Стрельцов ждут насыщенные выходные, полные новых эмоций и необычных событий, даже несмотря на то, что таких планов нет. Звезды предрекают им какое-то долгожданное и приятное событие, связанное с личной жизнью (возможно, неожиданное свидание, сюрприз или новый этап в отношениях). Также Стрельцы могут провести время на природе, наслаждаясь спокойствием леса или водоема, что поможет им восстановить энергию и вдохновение.

Водолей

Водолеям удастся наконец-то провести эти выходные так, как они планировали — все пойдет по плану и вы сумеете отдохнуть после рабочей недели и возобновить силы. Можете смело назначать встречи с людьми, которых давно хотели увидеть — все пройдет наилучшим образом. Также вам удастся закрыть важные домашние задачи, которые давно требовали решения.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ