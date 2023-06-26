Иванка Трамп показала фигуру в купальнике во время отдыха на шикарной яхте

Дочь бывшего президента США отлично проводит время вместе со своим мужем и диджеем Дэвидом Геттой.

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Пока в США продолжается скандал с Дональдом Трампом, которому предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, его дочь Иванка Трамп отправилась в отпуск в Испанию. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Иванка Трамп, которая ранее заявила, что больше не будет помогать отцу во время выборов президента, сейчас проводит время на яхте в Испании.

Папарацци успели сделать несколько снимков Иванки в стильном синем купальнике с высокой талией, пока она болтала на палубе яхты со своим мужем, Джаредом Кушнером.

Яхта сейчас стоит на якоре в Эс-Кало, Форментера, Испания и вместе с Иванкой и Джаредом с ними на борту был известный диджей Дэвид Гетта.

Иванка Трамп и Дэвид Гетта

Поездка в испанскому побережью состоялась всего через несколько дней после того, как Иванка опубликовала фотографии, на которых она занимается серфингом в Коста-Рике во время летнего солнцестояния.

Иванка Трамп

Ранее она продемонстрировала идеальный летний образ, когда в вязаном белом платье отправилась на обед в приморскую деревню вместе с мужем и друзьями.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Неясно, где были трое детей Иванки и Джареда, 12-летняя Арабелла, 10-летний Джозеф и 7-летний Тео, пока родители катались на яхте.

Джаред и Иванка уже несколько недель путешествуют по всему миру, наслаждаясь отдыхом в Греции. После они посетили свадьбу наследного принца Хусейна в Иордании и теперь отправились в Испанию.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер в Иордании

Пара начала свое путешествие в Афинах, где Иванка позировала для фотографий на фоне Акрополя, а затем направилась в храм Аполлона в Дельфах.

Бывшая советница президента Трампа и и ее муж также посетили Гидру, популярный остров недалеко от побережья материковой Греции.

Иванка поделилась более чем дюжиной фотографий из поездки, в том числе длинными подписями о местах, которые они посетили, и о том, что они для нее значат.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер в Греции

"Во время пандемии я перечитала "Одиссею" и снова влюбилась в эпическую поэму Гомера. Прогулка по стопам Одиссея в последние несколько дней была необыкновенным опытом — древние руины и мифические пейзажи оживали перед моими глазами, когда я исследовала эту захватывающую дух страну", — написала она в своем последнем посте.

Пара наслаждается жизнью, как рядовые туристы, поскольку в ноябре прошлого года и Иванка и Джаред объявили, что не будут участвовать в предвыборной кампании ее отца, Дональда Трампа, и хотят держаться подальше от политики.

В своем заявлении она сказала: "На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни. И хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены".

Иванка также никак не прокомментировала тот факт, что ее отцу может грозить срок в 400 лет. А Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике. Ранее бывшая первая леди США проводила время в флоридском имении Мар-а-Лаго.