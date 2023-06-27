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Стиль жизни

Младшая сестра Майли Сайрус выходит замуж

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Фото: Instagram @noahcyrus | Ноа Сайрус с бойфрендом

Ноа Сайрус сообщила, что помолвлена со своим бойфрендом.

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23-летняя американская певица и актриса Ноа Сайрус поделилась радостной новостью в своем Instagram-аккаунте. Младшая сестра Майли Сайрус опубликовала серию фотографий со своим бойфрендом и сообщила, что помолвлена.

"Величайшим моментом всей моей жизни было то, что я сказала "да" тому, чтобы провести остаток наших дней вместе", — написала девушка.

Пара обнародовала свои отношения 16 апреля, и пока неясно, когда они начали встречаться.

"Я никогда не думала, что когда-нибудь встречу такого мужчину, как ты, или кого-то настолько самоотверженного и наполненного такой любовью, чтобы отдавать. Ты наименее осуждающий человек, которого я когда-либо встречала. Самый талантливый, самый верный, самый добрый человек, — продолжила в подписи к посту Ноа. — Я никогда не чувствовала себя более любимой или влюбленной. Теперь я знаю чувство, что вечно не хватает времени. Я так рада провести эту жизнь с тобой, наша жизнь до сих пор — это жизнь, о которой я никогда не думала, что заслуживаю или буду жить так".

Ноа Сайрус с бойфрендом Fullscreen
Ноа Сайрус с бойфрендом
Фото: Instagram @noahcyrus

Также Ноа показала поклонникам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Ноа Сайрус Fullscreen
Ноа Сайрус
Фото: Instagram @noahcyrus

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О возлюбленном Сайрус мало что известно. Пинкус — немецкий модельер, владеющий швейной компанией COLORS, которая специализируется на пуховиках. В ноябре 2022 года он объявил о своем новом предприятии в Instagram, написав: "Я рад представить вам мой новый проект под названием "COLORS".

Ранее Фокус писал, что Ноа Сайрус пришла на модный показ в прозрачном платье.