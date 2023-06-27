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Стиль жизни

Селена Гомес показала стильный купальник на лето 2023 (фото)

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Фото: Instagram @selenagomez | Селена Гомес

Селена Гомес порадовала 424 миллиона подписчиков фотографией с отдыха на яхте.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она продемонстрировала фигуру в стильном купальнике. Об этом пишет PageSix.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" позировала на яхте в черном купальнике с вырезами. Ее костюм — цельный купальник Solkissed Sabrina (4500 гривен) — кажется, фаворит знаменитости, поскольку ранее она была замечена в нем в августе 2022 года.

Купальник продается со съемными бретельками, что позволяет носить его в нескольких вариантах (и дает больше шансов избежать появления жутких линий загара).

Основательница Rare Beauty была без макияжа на своей последней фотографии и дополнила образ каплевидными серьгами-кольцами Jennifer Fisher (19 400 гривен).

Гомес — не единственная поклонница Solkissed, чьи костюмы изготавливаются вручную в Перу. Эмма Уотсон, Холли Бейли, Кэти Перри и Белла Хадид также были замечены в красочных нарядах бренда.

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Ранее Фокус писал, что Селена Гомес возмутила поклонников своим выбором одежды.