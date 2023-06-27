Анджелина Джоли в Нью-Йорке выгуляла стильные тренчи и провела время са взрослыми детьми

Анджелина Джоли наслаждалась, проводя время с самыми близкими.

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48-летняя американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли в последнее время не очень часто можно увидеть на публике, поэтому появление кинодивы на улицах Нью-Йорка с приемным сыном,19-летним Паксом, моментально привлекло внимание многочисленных зевак.

Актриса вышла из машины в бежевом двубортном тренче, под который надела черное платье, черных туфлях-лодочках и солнцезащитных очках. В руках у нее была огромная бежевая сумка.

Ее сын был одет более повседневно – в белое худи и черные широкие штаны, а на ногах у него были пожелтевшие кеды не первой свежести. В руках парень держал профессиональную фотокамеру.

Отметим, что Энджи заметили едва ли не в первый раз после того, как снова разразился громкий скандал между нею и ее бывшим мужем Брэдом Питтом, который обвинил актрису в незаконной продаже своей половины Шато Мираваль российскому олигарху.

Днем ранее актрису заметили вместе с тремя детьми. Кроме Пакса, с ней были родная дочь, 17-летняя Шайло, и 18-летняя Захара, ее приемный ребенок. Они вместе пришли поужинать в один из ресторанов. и Джоли выглядела практически так же стильно, надев светлый тренч, черные пальто и туфли и взяв брендовую сумочку. Шайло была в толстовке с капюшоном, сочетающуюся с брюками и темно-бордовыми кроссовками, а Захара – в черном ансамбле.

Всего у актрисы и ее бывшего мужа – шестеро детей. В этот раз с Энджи не было 21-летнего Мэддокса, приемного сына, и 14-летних близнецов Вивьен и Нокса, которых знаменитости родили в браке.

Недавно знаменитость осветлила волосы, вернув себе цвет периода 90-ых, когда была почти блондинкой. Тогда Джоли носила светлые волосы для одного из своих самых известных выступлений в фильме "Прерванная жизнь" 1999 года. Психологическая драма, которую сняла Вайнона Райдер, принесла Джоли единственную на сегодняшний день премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли на своей странице в Instagram показала последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.