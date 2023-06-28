Сила одуванчика! 7 полезных свойств одуванчиков для здоровья
Одуванчик — не просто обычный сорняк, в нем содержится множество питательных веществ и витаминов, и он положительно влияет на наше здоровье.
Растение одуванчика невероятно питательно, является отличным источником витаминов А, В, С, D и К, а также минералов: железа, калия и цинка, и веками употреблялось в пищу и в качестве приправы. Более тысячи лет лекарственное растение традиционно используется в китайской медицине для улучшения работы пищеварительной системы и уменьшения воспаления. Сегодня существует множество потенциальных преимуществ растения одуванчика для здоровья и вот несколько причин, почему его стоит включить в свой рацион. Об этом пишет Life Botanics.
Как употреблять одуванчики?
Одуванчики можно есть приготовленным или сырым, но употреблять можно не только листья или цветки, мы получаем разные преимущества от каждой части:
Корень одуванчика. Экстракт корня имеет большую питательную ценность, и травники использовали его в традиционной медицине для детоксикации печени.
Цветы одуванчика. Цветы обладают антиоксидантными свойствами и могут укрепить вашу иммунную систему. Вы знали, что можно пожарить цветы в кляре и сделать оладьи из цветов одуванчика?
Листья одуванчика. Листья одуванчика помогают пищеварению и поддерживают уровень сахара в крови. Как и шпинат, листья одуванчика можно обжаривать и добавлять в любое блюдо.
Итак, чем же полезны одуванчики для нашего здоровья.
Поддерживает уровень сахара в крови
Исследования на животных показывают, что биологически активные соединения помогают секреции инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Было выявлено, что глюкоза поглощается мышцами с большей скоростью и используется в качестве энергии.
В целом результаты исследования показали, что одуванчик может нормализовать уровень сахара в крови.
Снижает уровень холестерина
Высокий уровень триглицеридов и холестерина является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования на животных показали, что экстракт листьев и корней одуванчика может снижать содержание липидов в крови, в том числе триглицеридов и холестерина. Однако необходимы дополнительные исследования воздействия на людей.
Снижает кровяное давление
Одуванчик используется в традиционной медицине, так как обладает мочегонным эффектом, который помогает почкам выделять больше натрия в поток мочи. Избавление организма от лишней жидкости может, в свою очередь, снизить артериальное давление.
Растение одуванчика также содержит минеральный калий, который, как известно, расслабляет кровеносные сосуды и, в результате снижает кровяное давление.
Помогает пищеварению
Исследования одуванчика показывают, что он может увеличивать выделение желчи, а это необходимо для нормального процесса пищеварения и поглощения жира.
Одуванчик также используется как естественное средство от запоров, действуя как слабительное для опорожнения кишечника. Он содержит пребиотическое волокно, которое уменьшает запоры и способствует регулярному стулу.
Помогает в похудении
Некоторые исследования показывают, что одуванчик улучшает углеводный обмен и регулирует усвоение жира. Нам нужен здоровый углеводный обмен, чтобы тело использовало его в качестве энергии, а не запасов жира.
Все исследования были проведены исключительно на животных, поэтому необходимы дополнительные исследования на людях.
Богат антиоксидантами
Антиоксиданты могут бороться со свободными радикалами, образующимися в организме, которые могут вызвать повреждение клеток, если уровень свободных радикалов станет слишком высоким.
Одуванчик является отличным антиоксидантом, который может регулировать уровень свободных радикалов и снижать вероятность повреждения ними клеток и возникновение хронических заболеваний.
Повышает иммунитет
Некоторые исследования в пробирке показывают, что одуванчик способен защитить организм от вредных бактерий и значительно уменьшить репликацию вирусных клеток. Защита организма от вредных бактерий будет способствовать крепкому иммунитету.
Вы можете съесть целый одуванчик в сыром или приготовленном виде, чтобы получить пользу для здоровья. Однако это может понравиться не всем, поэтому существуют специальные пищевые добавки, экстракты и чаи из одуванчика.
Как и в случае со всеми травами, витаминами и минералами, у разных людей могут возникать разные побочные эффекты. Среди них: аллергические реакции, диарея, изжога, дерматит.
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