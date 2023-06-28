Сила одуванчика! 7 полезных свойств одуванчиков для здоровья

Одуванчик — не просто обычный сорняк, в нем содержится множество питательных веществ и витаминов, и он положительно влияет на наше здоровье.

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Растение одуванчика невероятно питательно, является отличным источником витаминов А, В, С, D и К, а также минералов: железа, калия и цинка, и веками употреблялось в пищу и в качестве приправы. Более тысячи лет лекарственное растение традиционно используется в китайской медицине для улучшения работы пищеварительной системы и уменьшения воспаления. Сегодня существует множество потенциальных преимуществ растения одуванчика для здоровья и вот несколько причин, почему его стоит включить в свой рацион. Об этом пишет Life Botanics.

Как употреблять одуванчики?

Фото: Pixabay

Одуванчики можно есть приготовленным или сырым, но употреблять можно не только листья или цветки, мы получаем разные преимущества от каждой части:

Корень одуванчика. Экстракт корня имеет большую питательную ценность, и травники использовали его в традиционной медицине для детоксикации печени.

Цветы одуванчика. Цветы обладают антиоксидантными свойствами и могут укрепить вашу иммунную систему. Вы знали, что можно пожарить цветы в кляре и сделать оладьи из цветов одуванчика?

Листья одуванчика. Листья одуванчика помогают пищеварению и поддерживают уровень сахара в крови. Как и шпинат, листья одуванчика можно обжаривать и добавлять в любое блюдо.

Итак, чем же полезны одуванчики для нашего здоровья.

Поддерживает уровень сахара в крови

Исследования на животных показывают, что биологически активные соединения помогают секреции инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Было выявлено, что глюкоза поглощается мышцами с большей скоростью и используется в качестве энергии.

В целом результаты исследования показали, что одуванчик может нормализовать уровень сахара в крови.

Снижает уровень холестерина

Фото: Pixabay

Высокий уровень триглицеридов и холестерина является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования на животных показали, что экстракт листьев и корней одуванчика может снижать содержание липидов в крови, в том числе триглицеридов и холестерина. Однако необходимы дополнительные исследования воздействия на людей.

Снижает кровяное давление

Одуванчик используется в традиционной медицине, так как обладает мочегонным эффектом, который помогает почкам выделять больше натрия в поток мочи. Избавление организма от лишней жидкости может, в свою очередь, снизить артериальное давление.

Растение одуванчика также содержит минеральный калий, который, как известно, расслабляет кровеносные сосуды и, в результате снижает кровяное давление.

Помогает пищеварению

Исследования одуванчика показывают, что он может увеличивать выделение желчи, а это необходимо для нормального процесса пищеварения и поглощения жира.

Одуванчик также используется как естественное средство от запоров, действуя как слабительное для опорожнения кишечника. Он содержит пребиотическое волокно, которое уменьшает запоры и способствует регулярному стулу.

Помогает в похудении

Некоторые исследования показывают, что одуванчик улучшает углеводный обмен и регулирует усвоение жира. Нам нужен здоровый углеводный обмен, чтобы тело использовало его в качестве энергии, а не запасов жира.

Все исследования были проведены исключительно на животных, поэтому необходимы дополнительные исследования на людях.

Богат антиоксидантами

Фото: Pixabay

Антиоксиданты могут бороться со свободными радикалами, образующимися в организме, которые могут вызвать повреждение клеток, если уровень свободных радикалов станет слишком высоким.

Одуванчик является отличным антиоксидантом, который может регулировать уровень свободных радикалов и снижать вероятность повреждения ними клеток и возникновение хронических заболеваний.

Повышает иммунитет

Некоторые исследования в пробирке показывают, что одуванчик способен защитить организм от вредных бактерий и значительно уменьшить репликацию вирусных клеток. Защита организма от вредных бактерий будет способствовать крепкому иммунитету.

Вы можете съесть целый одуванчик в сыром или приготовленном виде, чтобы получить пользу для здоровья. Однако это может понравиться не всем, поэтому существуют специальные пищевые добавки, экстракты и чаи из одуванчика.

Как и в случае со всеми травами, витаминами и минералами, у разных людей могут возникать разные побочные эффекты. Среди них: аллергические реакции, диарея, изжога, дерматит.

Напомним, авокадо содержит важнейшие питательные вещества, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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