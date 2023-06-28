Принц Гарри и Меган Маркл наняли ЛГБТ-активистку в качестве сценаристки

Трейси Райерсон снималась в шоу The Real L Word, работала моделью и актрисой, а сейчас ведет популярный блог про материнство.

Related video

Меган Маркл и принц Гарри, которые очень часто меняют персонал в своем фонде Archewell, наняли известную ЛГБТ-активистку Трейси Райерсон на должность сценариста. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя Трейси Райерсон стала новым руководителем отдела сценариев в Archewell Productions на фоне слухов о том, что Сассексы предлагают Netflix сделать феминистский приквел к "Большим надеждам" Чарльза Диккенса, в котором основное внимание уделяется самой известной в мире брошенной невесте мисс Хэвишем.

Трейси — руководитель телекомпании, которая работала в продюсерской компании Rare Birds Productions, связанной с Warner Bros. Но она прославилась после того, как появилась в двух сезонах The Real L Word, в котором снималась она и ее партнерша Стэми Каракасидис, у которых было трое детей от предыдущих отношений.

Трейси Райерсон

История Стэми и Трейси рассказывала про то, как они познакомились вскоре после того, как Трейси поняла, что она лесбиянка. Спустя 13 лет они по-прежнему вместе. Трейси описывает себя в социальных сетях как "телевизионный продюсер, иногда актриса, всегда InstaMom".

Райерсон, которую друзья прозвали "Ти-Рай", может быть поручено работать с Netflix, который в 2020 году заключил с Гарри и Меган сделку на 100 миллионов долларов. Герцоги Сассекские должны создавать контент, включая романтические комедии для потокового гиганта.

Ходят слухи, что Netflix рассматривает возможность расставания с Сассексами после того, как Spotify сократил их сделку. Исполнительный директор Spotify и популярный подкастер Билл Симмонс назвал их "гребаными мошенниками", а герцогиню Сассекскую назвали "бездарной телеведущей".

А The Real L Word, прославивший Трейси, транслировался в течение трех сезонов с 2010 по 2012 год и был первым реалити-шоу, рассказывающим о жизни группы лесбиянок и бисексуальных женщин в Лос-Анджелесе.

Трейси Райерсон на постере The Real L Word

Трейси занималась сериалами и проектами для лондонской Caryn Mandabach Productions, включая "Острые козырьки", "13 океанов", "Мир Дикого запада", "Нэнси Дрю" и "Тарзан".

Совсем недавно она работала в Fabula, продюсерской компании, созданной звездой "Сумерек" Никки Рид и ее мужем Иэном Сомерхолдером, звездой "Дневников вампира".

Напомним, компанию принца Гарри и Меган Маркл прозвали "вращающейся дверью". Сообщается, что с 2018 года Сассексы потеряли 16 сотрудников. Однако они официально не запускали организацию Archewell и связанные с ней предприятия до конца 2020 года.

Сообщается, что последними двумя ключевыми сотрудниками, покинувшими Гарри и Меган, были Фара Тейлор, возглавляющая маркетинговую команду Archewell Productions, и глава отдела внутреннего контента Бен Браунинг.

Вчера Джереми Циммер, руководивший кинокарьерой таких звезд, как Бенедикт Камбербэтч и Дэмиэн Льюис, вынес свой суровый вердикт о способностях Меган после того, как гигант потокового вещания Spotify сократил свою сделку на 18 миллионов фунтов стерлингов с ней и принцем Гарри после всего лишь одной серии подкастов.

Циммер, исполнительный директор United Talent Agency, сказал, что не удивлен, что Spotify отказался от этой пары.

"Оказывается, Меган Маркл не обладает талантом ведущей, да и вообще каким-либо талантом. И знаете, только потому, что вы знамениты, это не делает вас лучшим в чем-то ", — сказал он, выступая перед новостным сайтом Semafor на фестивале рекламы "Каннские львы" во Франции.

Напомним, ранее стало известно, что Тейлор Свифт отказалась приходить на эфир к Меган Маркл. Не смотря на то, что герцогиня отправила ей собственноручно написанное письмо.