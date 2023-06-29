Сын Дональда и Мелании Трамп впервые за долгое время появился на публике

Бэррона Трампа сфотографировали вместе с матерью у Башни Трампа, когда их охрана грузила дорожные сумки Louis Vuitton в багажник.

Related video

Меланию Трамп, супругу бывшего президента США, и ее 17-летнего сына Бэррона Трампа видели у Башни Трампа, когда они готовились к отъезду. Это было первое появление младшего ребенка Дональда Трампа на публике за долгое время. Об этом пишет Daily Mail.

Пока Мелания Трамп и Бэррон усаживались во внедорожник, охраняемые телохранителями, их багаж в сумках Louis Vuitton грузили в багажник. К слову, стоимость сумок – более 8 тысяч долларов. Также в багажник уложили несколько чехлов для костюмов с эмблемой президента США.

Мелания продемонстрировала настоящий нью-йоркский шик в свободной зеленой рубашке и белых брюках. А Бэррон был одет слишком официально: в костюм и галстук.

Мелания Трамп и Бэррон Трамп в Нью-Йорке

Неясно, куда направлялись мать и сын. И когда Бэррон успел приехать в Нью-Йорк. В последнее время семья Дональда Трампа крайне редко появляется на публике, предпочитая проводить время в его поместье Мар-а-Лаго в Флориде.

На прошлой неделе Дональд Трамп сказал Fox News, что Мелания считает, что с ним "очень плохо обращались". Но Меланию не видели рядом с ним уже несоклько месяцев.

В интервью Fox News Брет Байер спросил Трампа, как его первая леди "справилась со всем этим", имея в виду судебное разбирательство.

"Люди любят Меланию. Она очень уверенный в себе человек. Она чувствует, что со мной очень плохо обращаются. И она говорит: "Иди вперед и делай, что хочешь, потому что я с тобой на 100%", — заявил Трамп.

Он также отметил, что его жена и сын чувствую себя прекрасно.

В то время как Трампу предъявляли федеральные обвинения во Флориде , Мелания Трамп была замечена в районе Манхэттена . Ее не было, когда Трамп произносил речь в своем гольф-клубе Bedminister, штат Нью-Джерси, когда он защищался от последнего раунда обвинений.

Поступали сообщения о том, что этим летом Мелания Трамп собиралась бежать из Соединенных Штатов, поскольку ее муж сталкивается с многочисленными юридическими проблемами. И она хочет забрать Бэррона с собой в Европу.

Несмотря на заявления Трампа о том, что жена поддерживает его, бывшую первую леди не видели рядом ним.

Трампу грозит федеральное обвинение по обвинению, связанному с хранением им секретных документов, а также обвинение штата в Нью-Йорке, связанное с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Кроме того, он находится под следствием штата Джорджия за вмешательство в результаты выборов 2020 года, и в отношении него ведется второе расследование Министерства юстиции, связанное с попытками изменить результаты выборов 2020 года.

Напомним, ранее Меланию Трамп видели в Нью-Йорке в потрясающем образе от Chanel.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!