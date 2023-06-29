Близкий друг королевы Елизаветы и принцессы Маргарет скончался в 97 лет

Дэвид Огилви, 13-й граф Эйрли, был одним из самых старых и близких друзей покойной королевы Елизаветы II, знавший ее с детства. А также последним участником коронации ее отца.

Related video

Друг детства покойной королевы и канцлер Ордена Чертополоха короля Чарльза Дэвид Огилви, 13-й граф Эйрли, умер в возрасте 97 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Он родился в Шотландии и служил пажом своего отца Дэвида, 12-го графа Эйрли, на коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве 12 мая 1937 года.

Королева Елизавета и граф Дэвид Огилви

После смерти королевы в сентябре прошлого года он стал последним выжившим участником этого знаменательного события.

О смерти графа сообщил Аластер Брюс, крестный отец графа Уэссекского , сына герцога и герцогини Эдинбургских.

Дэвид Огилви и будущая королева Елизавета подружились еще, когда были детьми и часто играли в Королевском саду в Холируде в Эдинбурге. Огилви был младше Елизаветы на месяц, а познакомились они на вечеринке в честь его дня рождения.

Дэвид был желанным гостем в Сандрингеме и Балморале, часто навещая королеву и принимая участие в охоте.

После смерти королевы граф служил канцлером Ордена Чертополоха у короля Чарльза и сыграл важную роль на его коронации в мае этого года.

Вспоминая о дружбе с королевой и ее сестрой, принцессой Маргарет, граф рассказывал, что они приехали на каникулы в Шотландию.

"Две принцессы остановились в замке Глэмис, который находится всего в нескольких милях от моего дома. У нас было чаепитие, и мои отец и мать подарили мне на день рождения педальный автомобиль. Когда началась вечеринка, мой отец сказал мне: "Я думаю, было бы очень мило, если бы ты пригласил принцессу Елизавету прокатиться на твоем подарке". А я сказал: "Конечно, нет. Это мой день рождения, это моя машина, и никто другой не будет на ней ездить. Это вызвало небольшой скандал, и я проиграл битву. Так я впервые встретил ее. Это было 90 лет назад", — шутил Дэвид.

В 1984 году королева назначила его лордом-камергером.

Граф настолько тесно был связан с королевской семьей, что его даже изобразили в фильме 2006 года "Королева". Его жена была одной из фрейлин покойной королевы. В сериале "Корона" ему тоже нашлось место. Его роль исполнил актер Мартин Тернер в пятом сезоне.

У Дэвида и Вирджинии было шестеро детей и 11 внуков.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о принцессе Александре, таинственной пожилой даме, которая появилась на коронационном фото короля Чарльза. Она была женой брата Дэвида Огилви.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!