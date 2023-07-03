Беременная Линдси Лохан поделилась снимком без макияжа (фото)

Знаменитость отпраздновала 37-й день рождения.

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Американская актриса Линдси Лохан поделилась селфи без макияжа в день своего 37-летия. Снимок беременная звезда экрана выложила в Instagram с более 13 млн подписчиков.

На фото знаменитость, которая ожидает рождения своего первенца, наклонена в сторону, сидя в белой футболке.

"Спасибо большое за все замечательные поздравления с днем рождения! Чувство благословения!" — написала Лохан.

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Линдси Лохан ждет рождения первого ребенка со своим мужем Бадером Шаммасом и находится на третьем триместре беременности. Актриса, которая живет с ним в Дубае, объявила о беременности в марте 2023 года. В апреле, вскоре после того, как пара отпраздновала свою первую годовщину свадьбы, Лохан опубликовала первое "беременное" фото в Instagram.

Линдси Лохан

Звездная пара поженилась в 2022 году. После этого Лохан все чаще стала появляться на публике и делиться семейными снимками в соцсетях.

"Одно из моих любимых фото с тобой. Всегда! Моя потрясающая Кейси. Люблю тебя!", "С днем рождения! Шлю вам много любви! 🥰", — пишут подписчики беременной знаменитости в комментариях.

Линдси Лохан с мужем Фото: Instagram @lindsaylohan

Напомним, как Линдси Лохан рассказала мужу о беременности.

Также Фокус писал о поле будущего ребенка Линдси Лохан и Бадера Шаммаса.