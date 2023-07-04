Пэрис Хилтон отправилась на прогулку с сыном в коляске Dior за 180 тысяч грн (фото)

Звездная мама выбирает люксовые вещи долгожданному первенцу.

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42-летняя американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон поделилась редкими снимками со своим единственным сыном.

Знаменитость отправилась на летнюю прогулку с первенцем Фениксом с коляской Dior, покрытой логотипом бренда, за 4900 долларов (около 180 тысяч гривен).

Сама Пэрис была в черной футболке, кепке, кроссовках и леопардовых свободных штанах. Волосы молодая мама собрала в пучок и добавила к образу солнцезащитные очки.

"День мамочки в парке в фото", — подписала карусель снимков светская львица.

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Подписчики звезды в комментариях похвалили ее за ее дорогую коляску.

"Мне нравится, как она просто выглядит, как обычный человек, кроме коляски Dior, лол", — написал один пользователь.

Пэрис Хилтон с сыном

"Как раз когда вы думали, что Пэрис не сможет поразить нас еще больше, она достает свою коляску Dior", — добавил другой подписчик.

Пэрис Хилтон с сыном Фото: Instagram parishilton

Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились осенью 2021, а в начале 2023 стало известно, что паре родила сына суррогатная мама. Малыша сразу показали в соцсетях, не скрывая лица и имени первенца.

Напомним, Пэрис Хилтон показала трогательное фото мужа и сына.

Также Фокус писал о дебюте Пэрис Хилтон на Met Gala-2023.