Натали Портман появилась на публике в элегантном цветочном платье (фото)

Звезда экрана посетила показ модного дома Dior во Франции.

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42-летняя американская актриса Натали Портман посетила fashion-событие в цветочном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Черный лебедь" продемонстрировала парижский шик, посетив показ Dior Haute Couture осень/зима 2023-2024 во время Недели моды в столице Франции.

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Портман была в белом платье без бретелек, украшенном абстрактным цветочным принтом.

Натали Портман в Париже Фото: Getty Images

Натали, которая была амбассадором модного дома в течение 12 лет, продемонстрировала свою фигуру в платье, которое было затянуто на ее талии. Знаменитость израильского происхождения подчеркнула черты лица дневным макияжем, а ее темные волосы были распущены.

Она обула туфли на каблуках и положила вещи первой необходимости в миниатюрную кремовую сумочку, добавив к французскому аутфиту солнцезащитные очки.

Натали Портман в Париже Фото: Getty Images

Это произошло после сообщений о том, что 45-летний муж Натали, танцор Бенджамин Мильпье, изменил актрисе с 25-летней эко-активисткой. Впрочем, звездная пара пытается сохранить брак, несмотря на все.

Натали Портман в Париже Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман заметили расстроенной на прогулке с мужем.

Также Фокус писал о комментарии Натали Портман относительно измен ее мужа.