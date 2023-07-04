Как ускорить рост волос. 5 полезных смузи для густой шевелюры

Нехватка питательных веществ в организме напрямую отражается на ваших волосах. Перестаньте искать спасение от выпадения волос в средствах по уходу и обратите внимание на питание.

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Выпадение и рост волос являются общей проблемой для многих людей. Мы часто ищем быстрые и эффективные решения, просматривая социальные сети в поисках лайфхаков по уходу за волосами. Увы, волшебного решения не существует, но улучшение качества питания, может значительно повлиять на здоровье ваших волос. Смузи в рационе — это отличный способ обеспечить волосы необходимыми витаминами, минералами и белками. Предлагаем вам пять рецептов вкусных и богатых питательными веществами смузи, которые помогут ускорить рост волос и улучшить их общее состояние. Об этом пишет Onlymyhealth.

За рост волос отвечают определенные витамины и микроэлементы. Именно их нехватка способна провоцировать выпадение волос, посеченные кончики, тусклость. Какие ключевые ингредиенты способствуют росту и жизненной силе волос?

Фото: Getty Images

Биотин. По словам диетолога Прии Бансал, "биотин, также известный как витамин B7, играет решающую роль в здоровье волос". Она добавила, что он отвечает за выработку кератина, белка, который содержится в волосах

Витамины А и С. Бансал заявила, что эти витамины богаты антиоксидантами, которые защищают волосяные фолликулы от повреждений, вызванных свободными радикалами. Они также поддерживают выработку кожного сала, которое увлажняет кожу головы.

Железо. Дефицит железа может привести к выпадению волос. Адекватное потребление железа способствует правильной циркуляции в волосяных фолликулах, гарантируя, что они получают необходимые питательные вещества и кислород.

Омега-3. Бансал подчеркнула, что Омега-3 — это полезные жиры, которые питают кожу головы, уменьшают воспаление и способствуют здоровому росту волос.

Вот пять вегетарианских коктейлей, рекомендованных экспертом, которые ускорят рост волос, вернут им сияние и блеск.

Тропический смузи

Фото: Pexels

Этот смузи богат витамином С, который способствует выработке коллагена и укрепляет пряди волос.

Ингредиенты

200 г ананаса

1 спелый банан

1/2 стакана манго

1 столовая ложка семени льна

1 стакан кокосовой воды

Зеленый смузи

Фото: Pixabay

Зеленый смузи — это источник питательных веществ, который содержит железо, витамин С и полезные жиры.

Ингредиенты:

1 пучок шпината

1 спелый банан

1/2 авокадо

1/2 стакана огурца

1 столовая ложка семян чиа

1 стакан миндального молока

Ягодный смузи

Фото: Pexels

Ягоды богаты антиоксидантами, которые защищают волосяные фолликулы от повреждений. А греческий йогурт и льняное семя насыщают белком и омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют волосы.

Ингредиенты:

1 стакан ягод (клубника, черника, малина)

1 небольшой спелый банан

1/2 стакана греческого йогурта (или растительного йогурта для веганов)

1 столовая ложка семени льна

1 стакан кокосовой воды

Белковый смузи

Этот смузи является отличным источником растительного белка. Миндальное масло и семена конопли содержат незаменимые аминокислоты, способствующие укреплению и росту волос. Банан добавляет естественную сладость, а миндальное молоко содержит витамины и минералы для общего здоровья волос.

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 стакан миндального молока

1 столовая ложка миндального масла

1 столовая ложка семян конопли

Смузи из авокадо

Смузи из авокадо — фантастический источник полезных жиров и витаминов, которые способствуют увлажнению и блеску волос. В состав смузи входит спирулина, богатая на железо и биотин.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

1/2 чашки несладкого миндального молока

1 столовая ложка миндального масла

1 столовая ложка порошка спирулины

Напомним, как летом восстановить сухие волосы в домашних условиях

Ранее Фокус писал о том, что если вы будете следовать этим рекомендациям, то поможете своим истонченным волосам восстановиться.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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