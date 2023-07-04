Бренд Iris Van Herpen показал, что будут носить люди после глобального потепления (фото, видео)

Iris Van Herpen экспериментирует с техниками, формами и заглядывает в будущее.

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Ирис ван Херпен, девушка из голландской глубинки, ставшая мировой знаменитостью в сфере моды, представила кутюрную коллекцию осень-зима 2023 бренда своего имени Iris Van Herpen и поразила гостей парижской Недели моды, пишет Grazia.

Коллекция под названием "Архитектоника" черпала вдохновение в "будущем плавучих городов и концепции бионического дизайна", представляя людей, населяющих как сушу, так и морские глубины. На фоне океанического пейзажа Ирис ван Херпен задумала сказочную и затопленную реальность, исследуя концепцию "плавучих городов" как самоподдерживающихся экосистем под влиянием работ таких архитекторов, как Винсент Каллебаут, Бьярке Ингельс и Жак Ружери.

В коллекцию вошли 16 образов, которые противопоставляются роскошным методам пошива одежды и укрепляют позиции голландского кутюрье как вершины экспериментов и исследований. Она предлагает что угодно, кроме повседневной униформы.

Собственный дом ван Херпен в Нидерландах постоянно уязвим к последствиям изменения климата, поскольку беспрецедентное изменение моря однажды может погрузить "низкую страну" в воду. Тем не менее вместо того, чтобы использовать сезон Haute Couture Fall/Winter 2023 в качестве средства для поддержки климатической политики, она использовала эту платформу, чтобы показать, какую одежду в будущем могут носить люди.

Сочетая царства высокой моды и архитектуры, Ирис ван Херпен представила изысканный ответ на "физиологическую, поведенческую и структурную адаптацию биологических организмов", создав новое царство изменчивой моды с помощью искусства драпировки, лазерной резки тканей и градуированных форм. слои силиконовых аппликаций. Многоугольные узоры изящно сливались с движениями моделей, превращая их в русалок, парящих медуз или фантастических воинов, украшенных серебряными, бронзовыми и золотыми вставками.

Струящиеся хвосты, изящно драпированные накидки и рукава, мягко покачивающиеся, словно под водой, волнообразные и лабиринтные силуэты, а также яркие украшения из стеклянных стержней, напоминающие воинские стрелы или причудливое очарование игривых перьев, были одними из выдающихся элементов коллекции, в которой преобладают оттенки мяты, бирюзовые и радужные тона раковины. Особо следует упомянуть футуристические ботинки Bionic, которые были смоделированы в цифровом виде и напечатаны на 3D-принтере.

"Я хотела передать структурный элемент архитектуры очень плавным образом. Я хотела, чтобы одежда жила, двигалась и дышала", – рассказала дизайнер.

Это океаническое движение вполне вписывается в рулевую рубку Ван Херпен и ее идею-фикс, поскольку ее кутюрные коллекции весны 2021 и весны 2023 года подкреплены морскими мотивами.

"Коллекция осмеливается представить следующий рубеж человечества: мир водного урбанизма, который гармонирует с морскими экосистемами. Глобальная озабоченность растет, поскольку 90% крупных городов мира уязвимы для повышения уровня моря, подвергая риску более 410 миллионов человек", – добавила Ирис.

Среди гостей показа была замечена певица Камила Кабельо, которая пришла на шоу в платье из новой коллекции бренда и выглядела, словно фантастическая фея.

"Моя новая любовь – Ирис ван Херпен. Мне нравится твоя страсть к природе и биофильному дизайну, в этом смысле мы можем быть родственными душами. Спасибо за прекрасные вещи, включая это твое платье, я чувствую себя бабочкой", – написала она.

В наряде от Ирис была и Мэйси Вильямс, звезда "Игры престолов".

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