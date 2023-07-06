Внешность 17-летней дочери Бена Аффлека вызвала обсуждения в Сети

После появления Вайолет на вечеринке в Хэмптоне пользователи соцсетей заметили поразительное сходство с ее мамой.

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17-летняя дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Вайолет вызвала бурные обсуждения в Сети.

Наследница звездной пары посетила с отцом и его женой Джей Ло "белую" вечеринку миллиардера Майкла Рубина в Хэмптоне в честь Дня независимости США.

Поклонники сразу заметили поразительное сходство между подростком и бывшей женой Аффлека Дженнифер Гарнер.

"Дочь Бена Аффлека буквально является близнецом ее матери (Дженнифер Гарнер)", — написал один пользователь Twitter рядом с фотографией с вечеринки.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с дочерью Вайолет

"Вы хотите сказать мне, что это не Дженнифер Гарнер?" — подключился другой участник дискуссии.

"О, я думал, что это Дженнифер Гарнер!" — написал третий.

Дженнифер Гарнер с дочерью Фото: Getty Images

Другой пользователь пошутил: "Гены Бена даже не пробовали".

17-летняя Вайолет прибыла на звездную вечеринку в белом платье макси, которое она сочетала с бежевыми босоножками и очками в прозрачной оправе.

Бен Аффлек с дочерью

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер развелись в 2018 году. От их союза подрастают также сын Самюэль и дочь Серафина.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с его дочерью от предыдущего брака прибыли на "белую" вечеринку Майкла Рубина.

Также Фокус писал о критике Дженнифер Лопес из-за запуска бренда алкогольных коктейлей.