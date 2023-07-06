Алисия Викандер и Майкл Фассбендер вышли в свет вместе после очень долгого перерыва

Одна из самых красивых актерских пар сейчас живет в Португалии и крайне редко появляется на публике.

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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер неожиданно порадовали своих поклонников, появившись на мероприятии Louis Vuitton в Париже. Пара посетила прием в музее д'Орсе. Об этом пишет Daily Mail.

34-летняя актриса блистала в мини-платье с золотыми блестками, которое она сочетала с бежевыми туфлями на каблуках. А ее супруг, звезда детектива "Снеговик", выглядел потрясающе в кремовом костюме.

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Викандер и Фассбендер уехали из Голливуда и живут в Португалии. И они очень редко выходят вместе в свет.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в музее д'Орсе

Так что визит пары на мероприятие Louis Vuitton во время Недели моды в Париже стало сюрпризом для их поклонников.

Ранее Алисия Викандер и Майкл Фассбендер вместе посетили 57-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах в Чехии в прошлом месяце, где она была удостоена Президентской премии.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в Карловых Варах Фото: Getty Images

Ранее премьера ее фильма "Поджигатель" состоялась на 76-м ежегодном Каннском кинофестивале в мае. В нем Алисия играет главную героиню Екатерину Парр, шестую и последнюю жену Генриха VIII.

У пары, которая заключила брак в 2017 году, есть сын, родившийся в 2021 году. Но и Майкл и Алисия крайне редко рассказывают о своей личной жизни.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в музее д'Орсе

Впрочем, в прошлом году звезда "Лары Крофт" призналась, что пережила "болезненный" выкидыш, прежде чем забеременеть.

Она избегала публичного обсуждения своей семьи и своего ребенка, но в интервью Harper’s Bazaar в 2022 году оскароносная актриса все-таки рассказала о материнстве, заявив, что всегда ставит свою "маленькую семью" на первое место.

"Мы всегда путешествуем вместе. Это правило. Мы работаем так, чтобы один из нас всегда мог быть с ребенком", — отметила актриса.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в музее д'Орсе

Напомним, с недавних пор Фассбендер, звезда фильмов "Люди Икс: Первый класс", "Стыд" и "300 спартанцев", всерьез занялся гонками. Он уже одержал несколько побед, но во время гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" в этом году он не справился с управлением и врезался в ограждение. Актер не пострадал и даже сам смог увести машину в бокс.

Гонка, в которой участвовал Фассбендер, считается одной из самых сложных.