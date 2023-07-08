Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Арнольд Шварценеггер показал свою очаровательную домашнюю свинку (фото)

Арнольд Шварценеггер фильмы, Арнольд Шварценеггер дети, Арнольд Шварценеггер животные, Арнольд Шварценеггер рост
Фото: Getty Images | У Арнольда Шварценеггера необычный домашний любимец

Голливудский актер — настоящий фанат животных. В его доме прекрасно уживаются вместе сразу несколько питомцев: лабрадор, терьер, маламут, пони со смешным именем Виски, свинка и даже ослица Лулу.

Related video

75-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер продемонстрировал поклонникам свою очаровательную домашнюю свинку и двух собак, шутя, что они "требовали больше времени в центре внимания". Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Достаточно одного взгляда на социальные сети Шварценеггера, чтобы понять что голливудский актер является абсолютным любителем животных. Звезда "Терминатора" на протяжении многих лет регулярно публиковал фотографии и видео своих четвероногих членов семьи, особенно когда появляются новые любимцы. Накануне бывший губернатор Калифорнии показал Шнелли и двух своих собак — Шницеля и Датча.

"Шнелли, Шницель и Датч требовали больше времени в центре внимания", — пошутил актер в подписи к публикации.

На фотографии Арнольд сидит во внутреннем дворике своего дома, баюкая Шнелли на руках, а два его друга-собаки отдыхают рядом с ним. Актер был одет в синие джинсы и черную футболку, дополнив образ коричневыми ковбойскими сапогами и черной ковбойской шляпой.

Любовь Шварценеггера к своим животным более чем очевидна по его Instagram-аккаунту. Звезда объявил о появлении Шнелли в апреле этого года, опубликовав фотографию крошечного поросенка, сидящего у него на коленях вместе со своим йоркширским терьером по кличке Черри.

Датч, который, по-видимому, является аляскинским маламутом, был принят в семью в июле 2020 года. Черно-белый пес назван в честь персонажа Шварценеггера из его популярного научно-фантастического боевика "Хищник" (1987). Леонбергер Шницель попал в семью звезды в декабре 2021 года.

Ранее Фокус писал, что 113-килограммовый Арнольд Шварценеггер рассказал, из чего состоит его меню на день.