Робин Лоули вспомнила знакомство со звездой "Титаника".

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Модель рассказала, почему встреча с Леонардо Ди Каприо ее расстроила. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

Робин Лоули вспомнила момент, когда она перестала восторгаться голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. 33-летняя австралийская модель рассказала, что она была большой поклонницей актера "Титаника" еще несколько лет назад.

"Я познакомилась с ним на вечеринке в Лос-Анджелесе, когда мне было 27, и смотрела на него, как на чудака!" — призналась она.

"После этого он меня не привлекал. Это имело противоположный эффект", — добавила Лоули.

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Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Робин стала популярной в 2006 году после появления в подростковом журнале Dolly.

Подписав контракт с модельным агентством в 18 лет, она решила перейти к модели "большого размера".

В 2011 году звезда подиумов стала первой моделью "плюс-сайз" за 52-летнюю историю Vogue Australia, которая попала в редакцию журнала о моде.

Затем Робин начала международную карьеру модели, появившись на обложках Vogue Italia, Elle France и GQ Australia.

Робин Лоули

Напомним, Леонардо Ди Каприо снова провел время с Джиджи Хадид.

Также Фокус писал об отдыхе Леонардо Ди Каприо на яхте за 5,5 млрд гривен.