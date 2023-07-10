Кэти Перри и Орландо Блум откровенно показали чувства на публике (фото)

Знаменитости страстно целовались и наслаждались компанией друг друга.

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Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум были замечены в VIP-зоне Гайд-парка на концерте BST. Об этом пишет Daily Mail.

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Звездная пара была замечена в страстном поцелуе. Очевидно, в настроении запечатлеть их последнее публичное проявление чувств, 46-летний Орландо поднял свой iPhone, чтобы сфотографировать себя и 38-летнюю Пэрри.

Звезда "Властелина колец" обнимал свою возлюбленную. Также пара, которая познакомилась в 2016 году на вечеринке "Золотого глобуса", танцевала рядом с Эммой Томпсон, Лесли Манн и оскароносным Тимом Роббинсом.

Кэти продемонстрировала фигуру в бледно-розовом облегающем мини-платье Prada, дополнив образ белыми кроссовками, сумочкой, солнцезащитными очками с розовыми стеклами и несколькими ожерельями. Тем временем Орландо был в простом повседневном образе, надев белую футболку и темные джинсы.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум в элегантных нарядах посетили Уимблдон.

Также Фокус писал, что бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр рассказала о дружбе с его невестой.