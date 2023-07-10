Камалия снова подогрела слухи о примирении с Мохаммадом Захуром

Звездные родители посетили своих детей в лондонской школе.

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Украинская певица Камалия снова подогрела слухи о примирении с мужем Мохаммадом Захуром. Артистка показала совместные кадры с детьми в Лондоне.

"А я поехала обнять, расцеловали своих девочек🥰 Счастлива чувствовать гордость за них на Родительском дне в школе!" — прокомментировала Камалия фото, на котором позирует с двумя наследницами и миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, с которым объявила о разводе весной 2023 года.

Артистка призналась, что их дочери очень скучают по Украине и мечтают приехать, а "папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту".

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Камалия и Мохаммад Захур с детьми

Звездная пара, которая была в браке 20 лет и воспитывает двоих общих детей, объявила о разводе весной 2023 года. Впрочем, они продолжают делиться совместными фото и вместе появляться на публике.

Камалия и Мохаммад Захур с детьми

"Я очень рада видеть вас полным составом семьи 😍", "Просто удовольствие для глаз ваша семья❤️счастья вам безграничного", "Но хорошо, что их двое, так легче переживать какие-то невзгоды. Счастья вам! ☘️", — комментируют фото Камалии её подписчики.

Камалия и Мохаммад Захур с детьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия получила свою первую статуэтку YUNA.

Также Фокус писал об откровениях Камалии относительно ее отношений с Мохаммадом Захуром.