Том Холланд рассказал о проблемах с алкоголем

Актер более полтора года не употребляет спиртные напитки.

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27-летний английский актер Том Холланд рассказал об алкогольной зависимости после того, как в мае 2023 года впервые заявил, что был трезвым больше года. Во время появления в подкасте с Джеем Шетти Холланд сказал, что осознал, что может иметь проблемы с алкоголем после "очень, очень пьяного" Рождества.

"Все, о чем я мог думать, — это выпить. Меня это действительно напугало... Я просто думал: "Вау, возможно, у меня есть немного алкоголя", — признался бойфренд Зендаи.

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Том Холланд Фото: tomholland2013

Осознание побудило его попробовать остаться трезвым еще месяц после праздника. Актер чувствовал, что мог бы доказать себе, что у него нет проблем с алкоголем, если он останется трезвым в течении двух месяцев.

"Я чувствовал, что не могу быть социальным", — сказал Холланд. "Мне казалось, что я не могу пойти в паб и выпить лаймовой газировки. Я не мог выйти на ужин. Мне было очень, очень тяжело. Я начал очень волноваться, что, возможно, у меня проблемы с алкоголем".

Звезда "Человека-паука" решил продлить запрет на употребление алкоголя до шести месяцев.

Том Холланд и Зендая Фото: Tracy Borman\Twitter

"Я мог спать лучше. Я мог лучше справляться с проблемами. Вещи, которые шли не так на съемочной площадке, которые обычно вызывали у меня смущение, я мог воспринимать спокойно. Я имел такую лучшую ясность ума. Я чувствовал себя здоровее, бодрее... Я просто сказал себе: "Почему? Почему я раб этого напитка? Почему я так одержим идеей выпить этот напиток?" — добавил Том.

Том Холланд

Напомним, чем Том Холланд покорил сердце Зендаи.

Также Фокус писал о критике нового сериала Тома Холланда.