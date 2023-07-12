Стало известно, когда принц Арчи и принцесса Лилибет снова воссоединятся с королевской семьей

Последний раз дети принца Гарри и Меган Маркл виделись с европейскими родственниками летом 2022 года.

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Стало известно, когда принцесса Лилибет и принц Арчи снова могут встретиться со своими королевскими родственниками в Великобритании. Об этом пишет Hello Magazine.

Букингемский дворец еще не объявил, будут ли масштабные празднования к 75-летию короля Чарльза III в ноябре 2023 года, но в 2018 году на свое 70-летие он принял членов королевской семьи на вечеринке во дворце.

Вполне вероятно, что в этом году британский монарх также может выбрать подобное празднование для своего юбилея и пригласить всех членов семьи.

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Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Принц Арчи, первенец Меган Маркл и принца Гарри, родился в Лондоне в мае 2019 года и жил в Frogmore Cottage в Виндзоре, пока ему не исполнилось шесть месяцев, прежде чем герцоги Сассекские переехали в США после отхода от королевских обязанностей.

В июне 2022 года Гарри и Меган взяли сына и дочь в Великобританию на празднование Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Это была первая встреча принцессы Лилибет с европейскими родственниками, ведь девочка родилась уже на другом материке.

Меган Маркл с дочерью Фото: Instagram misanharriman

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл в "эпохе провала".

Также Фокус писал о свидании принца Гарри и Меган Маркл в Санта-Барбаре.