Николь Кидман показала идеальный деловой костюм (фото)

Николь вместе с Зои Салданой представили в Лондоне свой сериал "Спецназ: Львица".

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56-летняя австралийская и американская оскароносная актриса Николь Кидман посетила премьеру нового сериала " Спецназ: Львица" (Special Ops: Lioness) от Paramount + в IET London и выглядела сногсшибательно в брючном костюме от Ferragamo, пишет Daily Mail.

Стилист звезды Юлия фон Бем подобрала для нее двойку бежевого цвета. Этот эффектный костюм из коллекции Resort 2024 состоит из однобортного блейзера и подходящих к нему прямых брюк. Обе части имеют нейтральный оттенок, что делает этот набор идеальным для смешивания и сочетания. Под блейзер Николь надела белый топ с V-образным вырезом.

Образ Николь дополнила черными блестящими туфлями-лодочками. Свои волосы актриса оставила распущенными, а неброским макияжем лишь слегка подчеркнула черты лица.

На премьере Кидман была не одна, а со своей партнершей по сериалу Зои Салданой. Та выглядела не менее эффектно в фиолетовом шелковом платье длины миди с рюшами, образующими что-то похожее на розу с правой стороны. На ногах у нее были серо-голубые сапоги-чулки с открытым носком.

Зои Салдана и Николь Кидман в Лондоне Фото: Getty

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Сериал "Спецназ: Львица" расскажет о реально существующем женском подразделении ЦРУ "Львица". Его участницы внедряются в террористическую организацию и пытаются разрушить ее изнутри. Режиссеры проекта – Пол Кэмерон и Энтони Бирн, а сценарий написали Тэйлор Шеридан и Джилл Вагнер. Мировая премьера сериала запланирована на 23 июля 2023 года.

Ранее Фокус писал, как за годы успешной кинокарьеры изменилась Николь Кидман.