Николь Кидман вышла на публику в платье с откровенным вырезом

На показе своего нового сериала знаменитость привлекла внимание выбранным нарядом.

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Николь Кидман показала себя в платье с откровенным разрезом на премьере сериала "Special Ops: Lioness", организованной Paramount+ и Vanity Fair. Об этом пишет Daily Mail.

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56-летняя австралийская актриса продемонстрировала свой подтянутый пресс в платье длиной до пола. Голливудская звезда осталась без бюстгальтера в черном наряде, украшенном шифоновым цветком на вырезе. Она дополнила ансамбль прозрачными вечерними перчатками и туфлями на каблуках, а также нанесла безупречный макияж.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Николь является исполнительным продюсером шпионского триллера, созданного по мотивам реальной военной программы США.

Николь Кидман и Зои Салдана Фото: Getty Images

Будущий сериал рассказывает о программе ЦРУ и о жизни молодого морского пехотинца, завербованного службой для того, чтобы подружиться с дочерью террористической группировки и уничтожить эту организацию изнутри. Николь исполняет роль Кейтлин Мид, старшего инспектора ЦРУ, которая привлекает молодую морскую налетчицу к работе в своей команде. Ей приходится жонглировать атрибутами женщины, занимающей высокий пост в разведывательном сообществе, женой, жаждущей внимания, которое она сама не может себе позволить, и наставником человека, подозрительно близко подошедшего к тому же пути, на котором оказалась она сама.

Ранее Фокус писал, как за годы успешной кинокарьеры изменилась Николь Кидман.