Невеста Джеффа Безоса появилась в лучшем белом ансамбле для лета 2023

Пока Лорен отдыхала в знаменитом ресторане, ее жених готовился к выступлению на ежегодной летней конференции Allen & Co, получившей название "летний лагерь миллиардеров".

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53-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес наслаждается своим статусом и жизнью подруги одного из богатейших людей мира. При случае она не упускает возможности показать себя во всей красоте. Так, ее заметили после ужина с другом в популярном итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, который очень любит местная элита, пишет Daily Mail.

Семейный ресторан, открывшийся в 1990 году, обслуживает местных жителей Лос-Анджелеса уже более 30 лет. Согласно веб-сайту учреждения Лос-Анджелеса, ресторан придерживается "простоты, аутентичности, любви к традициям" и, что удобно для их высокопоставленных покровителей, "полного уважения к нашим клиентам".

Персонал заведения часто говорит клиентам не просить фотографии знаменитостей, которые приходят пообедать. Цены там соответствуют статусу. Одна только закуска может стоить до 40 долларов, в то время как блюда из пасты оцениваются в 30 долларов, а свежепойманная рыба – до 58 долларов.

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Для похода в ресторан Лорен выбрала белый укороченный топ и такого же цвета широкие брюки в накладными карманами и высокой посадкой. Ансамбль демонстрировал подтянутый живот Санчес без лишних граммов жира.

Образ она дополнила белой обувью и такого же цвета дорогой сумкой. Образ завершали солнцезащитные очки-авиаторы, а позже на ее пальце ппарацци заметили и кольцо с крупным бриллиантом, подаренное ей женихом.

Пока Лорен развлекалась, ее возлюбленный готовился к ожидаемому выступлению на ежегодной летней конференции Allen & Co, получившей название "летний лагерь миллиардеров", в Sun Valley Lodge в Айдахо.

Ранее Фокус писал, что, несмотря на статус будущей жены миллиардера, Лорен, похоже, все еще любит недорогие и доступные купальные костюмы. Недавно она опубликовала фото, где показала треугольный бикини-топ Tezenis Seashell (27 долларов) и подходящие плавки-стринги (27 долларов). Итого пляжный образ Санчес обошелся в 54 доллара.