Королева Рания показала семейный снимок с мужем, сыном и невесткой (фото)

Монаршая семья из Иордании посетила конференцию в США.

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Королева Иордании Рания аль-Абдалла показала семейный снимок с мужем, сыном и невесткой.

Монаршая семья из Азии накануне посетила саммит в США. На фото предстали сама 52-летняя Рания, ее муж, король Абдалла, их сын, принц Хусейн с женой Раджвой.

"Вчера в Sun Valley", — написала королева Иордании.

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Конференция в США также стала первым официальным появлением принцессы Раджвы Аль-Хусейн после ее свадьбы с наследным принцем Хусейном бин Абдаллой II в июне 2023 года.

Принцесса Раджва выбрала повседневный джинсовый образ в сочетании с белыми кроссовками. Король Абдалла II, королева Рания и наследный принц Хусейн также выбрали образы в оттенках синего.

Королевская семья Иордании

Жена иорданского короля, на которой он женился в 1993 году, выбрала для визита насыщенно-синее платье с сумочкой горчичного оттенка и такими же босоножками.

Королева Рания на свадьбе сына Хусейна Фото: Скриншот

Напомним, королева Рания повторила свой образ с прошлого года.

Также Фокус писал об элегантном образе королевы Рании на выпускном вечере в академии, которую она основала в 2004 году.